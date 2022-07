Rescatan a 90 migrantes que eran trasladados a Juárez; hay 4 polleros detenidos

Chihuahua.- Un total de 90 migrantes fueron rescatados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), cuando eran transportados en cuatro camionetas provenientes de Chihuahua a Ciudad Juárez.

En el rescate, se logró la detención de cuatro presuntos polleros identificados como Hugo Israel B. C., Julio César C. A., Ramón Lorenzo G. F. y Víctor Leonardo P. N.



De acuerdo con la SSPM, la intervención se dio luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce del bulevar Oscar Flores Sánchez y Barranco Azul, en la colonia Nuevo Hipódromo, se percataron que un grupo de personas eran transportadas en cuatro camionetas; una de la marca Chevrolet Trax, color azul, Chevrolet Express, color blanco, Ford Eco 350, color blanco y una Ford Econoline, color blanco.

También lee: Aseguran 470 mil pastillas de fentanilo que ingresaron a EU desde Nogales



Los agentes les marcaron el alto a los conductores, quienes hicieron caso omiso tratando de emprender la huida, logrando cerrarles el paso.

Ante esto, en el interior de dichas camionetas localizaron a 90 migrantes, siendo 52 masculinos, nueve mujeres y 29 adolescentes, originarios de Guatemala.

Les habían cobrado una fuerte cantidad de dinero

Los migrantes informaron a los agentes, que las personas que los transportaban les habían cobrado una fuerte cantidad de dinero para internarlos de manera ilegal a los Estados Unidos.



Así mismo, denunciaron que venían de la ciudad de Chihuahua, en donde un día antes los citaron a todos en un hotel para posteriormente realizar el viaje a Ciudad Juárez, pero que metieron a todas las personas en las camionetas con sobrecupo, además de pasar hambre y las altas temperaturas durante el trayecto.

También lee: Perro pitbull ataca a adulta mayor en Puebla; dueños no quieren responder por las lesiones



Los migrantes fueron trasladados a la oficina de Trabajo Social, en donde luego de atenderlos, fueron canalizados a la instancia correspondiente en donde se les brindará todo el apoyo humanitario que comprende alimentos, servicios médicos, jurídicos, entre otros.



Mientras que, Hugo Israel B. C. de 29 años, Julio César C. A. de 34 años, Ramón Lorenzo G. F. de 41 años y Víctor Leonardo P. N. de 40 años, quienes conducían dichos vehículos, fueron consignados ante la autoridad investigadora por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om