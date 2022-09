Se registra balacera cerca de Consulado de EU en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Una persecución y balacera provocó que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, emitiera una alerta para que sus ciudadanos no crucen a ésta frontera.

Los hechos se registraron cerca del centro comercial Plaza Fiesta, en la calle sexta, cuando civiles armados, dispararon contra autoridades sin que se precise si se trataba de elementos de la Policía Estatal o del Ejército Mexicano.

Al momento en que los civiles accionaron sus armas, inició una persecución.

Trascendió que los vehículos en que viajaban los hombres armados se impactaron contra algunos vehículos de un lote de ventas, lo que causó pánico entre los ciudadanos en la colonia Chapultepec.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos o fallecidos por estos hechos.

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas, informó que será el Ejército Mexicano quien emita la información oficial sobre la balacera y persecución.



U.S. Consulate Matamoros received reports of gunfire occurring in the vicinity of Plaza Fiesta on Calle Sexta in Matamoros. American citizens should avoid the area, seek secure shelter, monitor local media for updates, and notify friends and family of your safety. pic.twitter.com/ha6sPBnzjC

