Reportan desaparecido a empleado de fiscalía de Guanajuato

Guanajuato.— Elihú Ojeda, encargado de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), se encuentra desaparecido desde la mañana del sábado 15 de agosto, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Salamanca, reportaron familiares y amigos del comunicador.

En las redes sociales, familiares, amigos y compañeros de diversos medios han pedido ayuda para localizarlo.

“Salió rumbo a Salamanca alrededor de las 6 pm y aún no sabemos nada de él. Si alguien lo ha visto o sabe de él, comuníquense, estamos muy preocupados”, escribió su cuñada Ana Rico.

Piden apoyo para que le comuniquen a su familia cualquier información que pudieran tener sobre su paradero.

“Muchos conocen a mi amigo, saben que él no es de no comunicarse y desaparecer. No se sabe nada de él desde ayer, si alguien sabe algo, por favor [cumuníquense] y oremos todos por que esté bien”, expresó su amiga Ale Mormart.

Se difundió que Elihú Ojeda viajaba en un automóvil Mazda 3 color blanco y con placas de circulación GLV891A.

Periodistas expresaron preocupación por la desaparición de Elihú Ojeda, quien antes de ingresar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato laboró en varios medios de comunicación de la entidad.

Hasta ayer por la tarde, la FGE no se había pronunciado sobre este hecho.

La desaparición de personas es un delito que se ha triplicado en Guanajuato en los últimos dos años. Los colectivos de familiares de víctimas iniciaron este año la búsqueda de sus seres queridos. Se presume que algunos casos podrían estar vinculados a la guerra entre cárteles.