Morelia.— Los titulares del gabinete de seguridad sostuvieron una reunión con las autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes del sector productivo de esta entidad para fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. También se planteó crear un plan específico para Uruapan.

En el encuentro que tuvo lugar en el cuartel de la 21 Zona Militar se reiteró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

En tanto, las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar en conjunto con el estado y la Federación.

Al término de la reunión, el gobernador Ramírez Bedolla dijo que en el encuentro hubo participación abierta de todos los asistentes y “se dio toda la información de lo que consiste el Plan [Michoacán por la Paz y la Justicia], de parte del general [Ricardo] Trevilla [titular de la Defensa Nacional] y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Precisó que los alcaldes presentes pidieron a las autoridades federales “coordinación y mucho apoyo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, señaló que “lo más importante ahora es la coordinación, como lo señaló el secretario [de Seguridad, Omar García Harfuch] a nivel nacional.

Agregó que irán “por objetivos delincuenciales de primero y segundo nivel, con mucha inteligencia y mucho reforzamiento” por parte de las fuerzas federales desplegadas en la entidad.

Plan para Uruapan

García Harfuch, el general Trevilla y el titular de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también estuvieron en Uruapan, donde la alcaldesa Grecia Quiroz demandó un plan concreto para Uruapan.

“Ahora ellos traen un plan que es generalizado para Michoacán. Yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan y eso se acordó en la reunión”, dijo Quiroz en rueda de prensa.

Posteriormente, los funcionarios federales hicieron un recorrido por este municipio, durante el cual se informó que, en las últimas 24 horas, en operativos en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas y se aseguraron drogas y armas.

Seguridad para la alcaldesa

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, cuenta actualmente con 21 elementos de seguridad asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Mandataria precisó que el dispositivo se divide en dos círculos: “Siete de ellos están en el primer círculo y 14 en el segundo círculo de seguridad”.