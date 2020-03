Recibirán productores fertilizante de manera directa y gratuita en Guerrero

Chilpancingo.—Los productores guerrerenses recibirán de manera directa y gratuita el fertilizante, pero en esta ocasión no habrá distribución de semillas ni biofertilizantes, informó Miguel García Winder, Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Dijo que el único proveedor de fertilizante será Petróleos Mexicanos (Pemex), que lo entregará a las bodegas de Segalmex, a partir del 15 de marzo, por lo que en los próximos 10 días se publicarán las reglas de operación y la convocatoria.

Después, se abrirán las ventanillas para que los productores que cumplan con los requisitos sean incluidos en el padrón y a partir de ahí iniciar un proceso con múltiples esquemas incluyendo asambleas ejidales para validar el padrón.

Razón por la cual, advirtió, en esta ocasión, no habrá vales ni ventanillas electrónicas y los productores podrán recoger el fertilizante con una identificación, y anunció que tampoco habrá distribución de semillas ni biofertilizantes.

En la reunión celebrada en Casa Guerrero, a la que asistieron todos los presidentes municipales de la entidad suriana, presidida por el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario García Winder expuso que los alcaldes tendrán una participación mayor, en cuanto a la elaboración y depuración del padrón de beneficiarios, pues a este programa se le han quitado colores partidistas, ya que, aseguró, el único interés es que el pequeño productor salga beneficiado.

Durante el evento, se analizó la estrategia para garantizar la efectividad y eficiencia del programa Nacional de Fertilizantes, el gobernador Héctor Astudillo Flores comentó que la participación de los alcaldes será de mayor coordinación en este programa.

Por eso, propuso la instalación de mesas regionales a efecto de prevenir posibles conflictos como el año pasado y mejorar la estrategia, porque el más interesado en que el programa salga bien es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el propio gobernador, el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos y el subsecretario Miguel García Winder.

“Hay un punto central que quiero subrayar, no politizar el programa, no meterle como dice el presidente, no politiquería, no grilla, pues hay que pensar en beneficiar a los auténticos campesinos”, exhortó el mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante esta reunión de trabajo, los presidentes municipales tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y valoración respecto a este programa, pidieron ser tomados en cuenta para la elaboración de padrones y en la distribución del fertilizante.