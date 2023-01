Recaptura Ovidio Guzmán: Hombres armados en Culiacán despojan de camioneta a reportero de la agencia Quadratín 

Tras la recaptura de Ovidio Guzmán, el reportero Gilberto Meza de la agencia Quadratín, fue despojado de una camioneta cuando cubría los hechos de violencia que se registran en Culiacán.

Según narró para ForoTV, llevaba más de 30 minutos a pie desde que hombres armados lo despojaron de la camioneta y le pidieron que se retirara del lugar. El reportero dijo que buscaba llegar al centro de Culiacán.

"Hemos sido víctimas de un despojo de hombres armados. Estamos bien, mis compañeros reporteros y yo".

"Sentimos miedo, pero alguien tiene que hacer el trabajo"

Gilberto Meza dijo que en la ciudad siguen circulando camionetas con hombres armados y que no hay presencia de elementos de seguridad estatal, municipal o federal “están resguardados”.

"Si sentimos algo de miedo, pero alguien tiene que hacer el trabajo”, declaró.



-Si en este momento, tocaras en la casa un civil, ¿podrías resguardarte? -"Yo creo que no nos recibiría nadie", contesta Gilberto Meza, compañero de Quadratin. en @Foro_TV — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) January 5, 2023

Otro reportero víctima de hombres armados

También, el reportero Marcos Vizcarra, usó su cuenta de Twitter para informar que fue despojado de su auto y que se encontraba resguardado en un hotel.

Sin embargo, menciona que hombres armados entraron y comenzaron a amenazar a clientes.

“ Estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán. Hace unas tres horas me quitaron mi carro y me puse resguardar aquí.Los armados entraron al Hotel de nombre Two y están amenazando a clientes para que les den sus llaves de carros. Hay gritos y llantos”.



Estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán Hace unas tres horas me quitaron mi carro y me puse resguardar aquí. Los armados entraron al Hotel de nombre Two y están amenazando a clientes para que les den sus llaves de carros. Hay gritos y llantos — Marcos Vizcarra (@marcosvizcarra) January 5, 2023

Recaptura de Ovidio Guzmán

Desde la madrugada de este jueves se reportaron balaceras y bloqueos en Culiacán que se extendieron a otros municipios de Sinaloa por un operativo para recapturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Desde entonces, se reportan desmanes en el penal de Culiacán y confirmaron disparos en el Aeropuerto Internacional de Culiacán que impactaron a un avión de Aeroméxico que buscaba despegar con rumbo a la Ciudad de México.



Aeroméxico confirma que avión recibió disparo en aeropuerto de Culiacán #FOTOS Especiales pic.twitter.com/4iRlzZ680R — El Universal (@El_Universal_Mx) January 5, 2023

En ambos sitios se confirmó que fue reforzada la seguridad con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



