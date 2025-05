Ciudad Juárez.- Familias en ambos lados de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se manifestaron este sábado por la cancelación del evento que reúne a decenas de personas y que lleva por nombre "Abrazos No Muros" y también por la militarización de la frontera.

Este sábado 10 de mayo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (Border Network for Human Rights en inglés) llevaría a cabo la edición número 12 del evento “Abrazos no Muros”, (Hugs Not Walls) el cual une a familias de ambos lados de la frontera en un abrazo de tres minutos a la mitad del Río Bravo.

Días antes de que se llevara a cabo el evento, se anunció que éste había sido cancelado por las políticas públicas de Donald Trump y la militarización de la frontera entre ambos países

Fernando García, director Ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, expresó de forma oficial que durante los últimos nueve años, la Red Fronteriza para los Derechos Humanos ha trabajado incansablemente para exponer las consecuencias reales y dolorosas del sistema de inmigración de esta nación.

Foto: Especial

“Hugs Not Walls (Abrazos no Muros) nació de la innegable verdad de que miles de familias en los Estados Unidos permanecen separadas de sus seres queridos. Estos son niños, padres, hermanos, abuelos, familias enteras divididas por políticas crueles e inhumanas. Este año, estábamos listos una vez más para traer esperanza, curación y unidad a nuestras comunidades. Obtuvimos todos los permisos necesarios, imprimimos pancartas y camisetas, y trabajamos de buena fe con las instituciones locales, incluido el Sector El Paso de los Estados Unidos. Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional de Texas, la Comisión Internacional de Fronteras y Agua y agencias en México. Docenas de familias se estaban preparando para los tan esperados abrazos”, señaló el titular de la organización binacional.

De acuerdo con lo que explicó, tras el establecimiento del "Área de Defensa de Texas", una zona de amortiguación militarizada en El Paso, Texas, se tomó la decisión de cancelar el evento.

“Esta decisión fue hecha por actores políticos lejos de la frontera, individuos desconectados de nuestras realidades diarias e inconmovidos por el sufrimiento de las familias. Fue una decisión política basada en el miedo y la distorsión, no en la justicia o la compasión”, recalcó.

Ante la cancelación del evento Hugs Not Walls, la organización realizó la protesta “Madres de la Frontera: Amor sin Fronteras”, la cual se llevó a cabo este sábado de manera binacional y pacífica para honrar el coraje y la defensa de las madres fronterizas, y para denunciar la separación familiar y la militarización de la frontera.

El evento contó en ambos lados de la frontera con madres, niños y familias y estuvo acompañados por mariachis, marionetas gigantes y comentarios de líderes comunitarios, que rechazaron las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Lee también CBP advierte amenaza “muy seria” por drones de cárteles mexicanos; vigilan en la frontera a autoridades de EU

En Ciudad Juárez las familias que hoy se abrazarían con sus seres queridos, se reunieron cerca del monumento al cigarro en el bordo del muro fronterizo, en donde vistieron playeras en color amarillo y con pancartas con mensajes como “reclamando nuestras dignidad y derechos”.

En El Paso, Texas, la manifestación fue en el parque Doniphan en la calle West Paisano, donde las familias acompañadas de líderes sociales americanos y de mariachis llegaron al muro fronterizo y colocaron flores rojas.

El evento Abrazos no Muros, se realiza desde el 2016, en ambos lados de la frontera entre Juárez y El Paso, Texas.

La acción se logró en aquel año en medio de un debate nacional polarizado sobre la inmigración, las separaciones familiares en curso y la creciente militarización de comunidades fronterizas.

El evento se convirtió en un acto de protesta y amor, en un momento para que las familias se reunieran, aunque solo fuera brevemente atravesar de un abrazo.

Desde entonces, se ha convertido en un evento definitorio para la región por lo cual la cancelación de esta edición causó dolor y enojo para las familias y líderes sociales de ambos países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr