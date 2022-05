La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está decidida a atrapar a los líderes del Cártel de Sinaloa y para lograrlo, lanzó una nueva campaña, que consiste en distribuir pósteres con las fotos y recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los grandes capos, entre ellos Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”.

En el cártel aparecen las fotos de Rafael Caro Quintero, el hombre más buscado por la DEA y por quien se ofrecen 20 millones de dólares; Ismael Zambada García, “El Mayo”, por quien se ofrecen hasta 15 millones de dólares; los Chapitos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, por quienes se ofrecen 5 millones de dólares por cabeza; Ismael Zambada Imperial, “Mayito”, hijo del “Mayo; Alfonso Limón Sánchez, operador del Chapo, y Alfonso Arzate García, “El Aquiles”. Combinadas, las recompensas suman 45 millones de dólares.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022