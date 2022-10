Que se me investigue, dice Cuitláhuac García tras mención en los Guacamaya Leaks

El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez, rechazó cualquier vínculo con la organización criminal el Cártel de El Noreste y aseguró que autoriza a cualquier instancia investigarlo, así como a su familia.

“Que se me investigue, el que nada debe nada teme, que se me investigue, hoy mismo solicité: autorizo que se me investigue, porque no queremos tener la historia de los gobernadores que me antecedieron”, expresó.

En una larga conferencia de prensa, donde exhibió titulares de EL UNIVERSAL y Latinus, el mandatario estatal recordó que el Cártel del Noreste ni siquiera opera en Veracruz y detalló que esa organización forma parte de una ruptura del Cártel de Los Zetas.

En una extensa explicación, desestimó las publicaciones sobre documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues además recordó que al final de esos documentos, si es que son reales, establecen que no se encontraron vínculos.

“Yo autorizo a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), a inteligencias, autorizo que me indaguen todo, a mi familia y a mí, sin problema, también a los secretarios esos van de cajón, pero yo lo personal mis cuentas bancarias, mi patrimonio, mi patrimonio familiar, que se me indague, no tengo nada que ocultar”, destacó.

Tras un larguísimo contexto sobre el hackeo y la división de Los Zetas, dijo que en Veracruz no se quieren otros gobernadores como Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, que -acusó- permitieron la operación del crimen organizado.

“Que se nos indague si guardamos nexos con la delincuencia organizada o no, yo estoy de acuerdo porque aquí en Veracruz no queremos otros Fidel Herrera, otro Duarte ni queremos otro Yunes que nos dejaron a los cárteles bien clavados, enraizados y lo que la población presumía era de que los dejaron operar y los solaparon con las procuradurías estatales, fiscalías ahora, y con todo el sistema de operación, sino porque se enraizaron tanto”, expuso.



Recordó que como gobiernos de la Cuarta Transformación siempre apelan que se transparenten las acciones de gobierno: “no tenemos nada que ocultar y los gobernadores debemos estar sujetos, estoy de acuerdo en estar sujetos a que se nos esté evaluando en el tema de la transparencia y que rindamos cuentas, no solamente en los informes, además también de la entrega de declaración patrimonial”.

Respecto del informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise), sobre la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, en donde se define la posibilidad de vinculación entre funcionarios y miembros de cárteles de la delincuencia, García Jiménez negó que haya permitido el ingreso del Cartel del Noreste al Estado, ya que, sostuvo, este grupo no opera en el Estado.

“No está operando en Veracruz, opera en otro estado, pero no en Veracruz. Aquí hay unos zetas que tienen la pelea todavía abajo con los Jalisco Nueva Generación y se pasan de un bando al otro, se andan acalambrando entre ellos”, aseguró.

Y presumió que durante su administración se han detenido a líderes de grupos como Los Zetas, por ejemplo, Alberto “N”, alias “Zeta 45”, por lo que -expuso- se actúa contra todos los grupos que infrinjan la ley.

“¿Dónde está que lo dejamos operar? Nada, aquí ninguno. Los nombres que se pongan no nos importan, no vamos a permitir que lastimen a la sociedad, vamos contra todos los que infrinjan la ley, va parejo”, sentenció.

Y en una copia de la conferencia mañanera, el mandatario exhibió los titulares de notas informativas de EL UNIVERSAL y Latinus para recriminarles, pues jamás colocaron en las cabezas que el propio informe supuestamente de la Sedena descartaba al final cualquier vínculo.

“No voy a permitir que se dude de mi honestidad ni de la honestidad de mi familia, estamos aquí para transformar y elevar los principios a lo más alto para gobernar: primero el pueblo, no traicionar al pueblo, no robar, no mentir, es un principio pero también una convicción de gobierno y vean ahí lo que dice cuál es la conclusión”.

También lee: Puertas abiertas para el Cártel del Noreste

Documentos filtrados por Guacamaya Leaks refieren que el gobierno de Veracruz supuestamente apoyó la entrada del Cártel del Noreste a la entidad.

El documento filtrado y calificado como “extra urgente”, tras un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señala que la presunta guerra que inició el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el gobernador Cuitláhuac García tiene diversos orígenes.

El documento, con fecha del 16 de marzo de 2019 y que no menciona el nombre del gobernador, indica que además de que el gobernador veracruzano apoyó la entrada del Cártel del Noreste, “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste”.

“El gobierno estatal les quitó el huachicol y que mencionó que después seguirían ellos”, también se lee.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ed/ml