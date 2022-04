¿Qué hacer para buscar a un familiar desaparecido?

La joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua, de 18 años de edad, quien fue vista por última vez sola en una carretera, fue reportada como desaparecida este fin de semana en Escobedo, Nuevo León.

Su caso ha levantado las alertas en Nuevo León ya que su desaparición tuvo lugar la madrugada del pasado sábado 9 de abril, el mismo día que se confirmó el asesinato de María Fernanda, otra joven que no había sido localizada desde el 3 de abril.

Desafortunadamente, las desapariciones de mujeres no sólo se han dado en Nuevo León, ni es algo nuevo. Wendy, una joven que desapareció en Nayarit hace un tiempo, aún no ha sido localizado, a pesar de los esfuerzos de su familia por lograrlo. Su hermano compartió en redes sociales, una serie de recomendaciones para quien busca a un familiar o amigo desaparecido.



Para prevenir una desaparición

1.- Tener una hoja con todas tus cuentas, accesos, contraseñas y que la tenga alguien de toda tu confianza.

2.- Mantener siempre historiales de conversación resguardados en un drive, icloud.

3.- Mantener siempre tu ubicación compartida (siempre que sea posible)

4.- Compartir itinerarios, voy a x lugar, llego en tanto, voy por tal ruta.

5.- Compartan siempre foto de placas y datos de uber o transporte, así sea camión foraneo.

6.- Siempre vayan mandando mensajes o hablando por cel, el celular se conectara con antenas que permitirá una mejor geolocalización. Si llegase a suceder alguna desaparición esos pasos ya son grandes pistas para comenzar una búsqueda.

Para familiares o amigos que buscan a un desaparecido

1.- Actuar inmediatamente al notar algo fuera de lo habitual o rutina.

2.- No dejar de marcar al celular mientras siga dando tono de llamada, recuerden esto nos sirve para geolocalizar el equipo.

3.- Contactar a los últimos a las ultimas personas en contacto y tristemente no perderlas de vista.

4.- Iniciar búsqueda en redes sociales

5.- Acudir a la fiscalía, no existe un plazo mínimo de horas la búsqueda tiene que ser inmediata.

6.- Si tienen un punto de referencia comenzar a solicitar acceso a cámaras se seguridad de tiendas, casas, negocios, algunas cámaras suelen borrar el material pasadas las 48 horas.

7.- Consigan una sabana de llamadas, en teoría fiscalía debe de solicitar esto mediante un juez pero esto puede tardar horas valiosas, pueden preguntar a algún colectivo para que los oriente en la obtención de estás que al ser conseguidas de manera "ilegal" pueden tener un costo

8.- Comiencen a difundir en redes, en grupos, escriban a paginas o cualquier medio que les pueda dar visibilidad, mi arroba, mi cuenta de memes siempre estarán a su disposición.

9.- Hagan manifestaciones en la calle, cierren avenidas, hagan algun tipo de plantón, tienen que llamar la atención de los medios para su vez meter presión a la fiscalía.

10.- Nunca pongan sus números personales, traten de apoyarse en colectivos o directo a la fiscalía, los intentaran extorsionar de cualquier manera posible.

11.- El circulo cercano siempre es el primer sospecho, duden de todos.

12.- Traten de entrar a sus redes sociales a buscar conversaciones que puedan dar indicios.

13.- Consigan a un abogado que presione a punta de amparos a la fiscalía.

14.- Organicen actividades entre la familia, uno con fiscalía, alguien más moviendo redes y medios, otros en la calle preguntando y consiguiendo videos.

15.- No crean en esotéricas.

