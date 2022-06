Puente colgante Cuernavaca. Había un dictamen de PC para que no se utilizara, confirma José Luis Urióstegui

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción (FA) de Morelos inició las investigaciones por el desplome del puente colgante del “Paseo Turístico Ribereño Alfonso Sandoval Camuñas”, que dejó alrededor de 20 personas lesionadas, entre ellos regidores y secretarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como invitados al recorrido del pasaje.



La FA informó que el propósito de la investigación es esclarecer los sucesos en los que se vieron afectadas varias personas, y por lo tanto abrió la carpeta de investigación FECC/255/2022, con el fundamento de que "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.



El caso también es investigado por la Fiscalía General del Estado, informó el edil José Luis Urióstegui Salgado y precisó que no se trataba de un evento de reinauguración sino de una revisión del pasaje para abrirlo al turismo.





Dijo que el puente colgante se destrabó de uno de sus extremos y en consecuencia cayeron alrededor de 20 personas.



El alcalde agregó que el Ministerio Público tomó declaraciones a las personas que cayeron del puente colgante y será su decisión si presentan denuncias contra quien resulte responsable.





La intervención de las fiscalías, dijo, son bienvenidas y pedirán una revisión a fondo para determinar si esto fue una acción de dolo, imprudencia o negligencia y quienes son las personas que lo cometieron.

Había dictamen de PC para que puente no se utilizara

El presidente municipal de Cuernavaca confirmó que había un dictamen de Protección Civil para que no se utilizara el puente colgante del Paseo Ribereño, por lo que será la Fiscalía Anticorrupción la que determine si hubo negligencia, falta de mantenimiento o si fue el peso lo que provocó la caída y dejó una veintena de lesionados.

En entrevista afuera del hospital donde se atendieron a las personas heridas, dijo que este espacio no iba a ser inaugurado, sino que se realizó un recorrido para divulgar las imágenes y darlo a conocer como un atractivo más de Cuernavaca.



"Hubo un momento en que este puente estuvo cerrado y fue Protección Civil quien emitió un dictamen que no se podía utilizar, las tablas del piso del puente son nuevas y de buen grosor, por eso tenemos que valorar los aspectos técnicos para saber si hubo negligencia o falta de mantenimiento y la fiscalía va a determinar las responsabilidades o si fue por el peso que provocó esta caída", puntualizó Urióstegui Salgado.



De igual manera destacó que fue la pasada administración que encabezó Antonio Villalobos Adán la que realizó los trabajos de rehabilitación con recursos del Fidecom.



Dijo que en este momento no le preocupa el deslinde de responsabilidad, porque le ocupa y preocupa la salud de los heridos.



“Vamos a trabajar de manera rápida en su reforzamiento, porque cerrarlo definitivamente no sería factible”, apuntó.

