Pueblos indígenas echan abajo reforma electoral

Veracruz.— Los pueblos originarios y mexicoafricanos de la entidad señalaron haber sido los responsables de echar abajo una reforma electoral impulsada por Morena, la cual contemplaba eliminar la revocación de mandato, disminuir la estructura electoral y reducir en 50% las prerrogativas a partidos políticos.

Desde el Consejo Consultivo Indígena de los Pueblos Originarios y Mexicoafricanos del Estado de Veracruz, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inválida dicha reforma al no haber impulsado consultas a los pueblos indígenas en materia electoral.

Los cambios legales pretendían ser aplicados en la elección del año entrante, cuando deberán ser votados los 212 presidentes municipales y 30 diputados de mayoría relativa.

La reforma había eliminado los 212 Consejos Electorales Municipales, así como reducido la mitad de las prerrogativas de los partidos políticos.

“El sentimiento es que, pese a todas las adversidades y todos los bloqueos que tuvimos, hoy nos asiste la razón”, expresó la representante de Consejo Consultivo Indígena y Gobernadora De los Pueblos Originarios y Mexicoafricanos del Estado de Veracruz, Rosita Martínez Facundo.

También se mostró satisfecha por la resolución que obligó a cancelar dicha reforma y tomarlos en cuenta en una consulta pública para 2022, que aplicaría para las elecciones de gobernador.

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, opinó que no se aplicó adecuadamente la normatividad en el proceso, y es que los diputados no realizaron una consulta a poblaciones y comunidades indígenas y afroamericanas en temas de la reforma, por lo cual no pudieron participar en su discusión.

Por su parte, el gobernador veracruzano, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, criticó a la Suprema Corte por haber echado abajo la reforma electoral.

El mandatario local lamentó la determinación, pues señaló que los partidos políticos promovieron acciones legales porque tienen interés en el dinero que se les iba a reducir.

Agregó que los ministros no discutieron el fondo de la reforma, sino el proceso legislativo, lo cual “le causa extrañeza” debido a que es “poco usual” que esto ocurra, señaló.