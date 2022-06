Así lo reveló su abuela María, la tarde de este miércoles 29 de junio, en una entrevista con Canal 13 de Puebla, durante el velorio de la niña de 4 años de edad.

La mujer, quien aseguró que siempre llevará a su nieta en el corazón, pidió justicia y castigo para los responsables.



“Una niña que siempre voy a llevar en el alma"

“Una niña que siempre voy a llevar en el alma, una niña muy tranquila, muy alegre. La niña siempre andaba acá, jugando en la casa. Siempre la voy a llevar en mi corazón, nunca la voy a olvidar...(los responsables) son vecinos muy cercanos, queremos castigo para ellos”, exigió.

También lee: Realizan nuevo cateo e inspección en motel Nueva Castilla por caso Debanhi

María dijo que confía en el gobierno del estado y aseguró que lo que está viviendo su familia no se lo desea a nadie.

“Nosotros confiamos en el señor gobernador, yo sé que no nos van a dejar solos, es una tragedia muy grande lo que pasó y nosotros confiamos en el señor gobernador. No le deseamos esto a nadie porque es un dolor muy grande, escuchábamos que pasaba esto en otros lados, por aquí no, pero nunca supimos que a nosotros nos iba a pasar esto”, dijo con voz cortada.

Cabe recordar que dos de los sujetos responsables, identificados como Mauricio y Antonio, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, fueron detenidos por policías estatales.

La violaron y asesinaron con extrema violencia

Los hombres ya fueron puestos a disposición de un Juez de Control, lo cual confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), quien aseguró que labora para localizar y capturar al tercer implicado.

Como EL UNIVERSAL PUEBLA lo informó, los tres sujetos ingresaron el pasado lunes 27 de junio a la casa de la pequeña Brenda ubicada en la junta auxiliar Ocotitlán del municipio de Chichiquila.

Cuando se percataron que no estaba, sus padres les pidieron ayuda a sus vecinos, quienes hallaron abandonado el cuerpo de la menor.



Manifestación en Chichiquila #JusticiaParaBrenda

#JusticiaParaBrenda | Se manifiestan en Chichiquila por el feminicidio de la pequeñita de 4 años. Pobladores piden que las autoridades municipales den la cara. Merrizz Ramírez pic.twitter.com/hYJWIor3Kg — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) June 30, 2022



La tarde del miércoles 29 de junio decenas de pobladores realizaron una manifestación pacífica en el centro de la comunidad para exigir justicia por el feminicidio de la niña Brenda.

Con globos en las manos y gritando consignas como "las niñas no se tocan", "ni una más", "justicia", pidieron castigo a los responsables del abuso sexual y feminicidio de la menor que mostraba signos de extrema violencia.

Con información de EL UNIVERSAL PUEBLA



Lee también: Temperatura en tráiler donde murieron migrantes pudo alcanzar los 51 grados centígrados: experta

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om/rdmd