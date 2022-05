El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, agradeció al Ayuntamiento de Zinacatepec haber colocado una estatua alusiva a su persona en la explanada de la Presidencia Municipal pero solicitó su inmediato retiro.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que no comparte la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes.



“Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente”, escribió.

Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes.

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 4, 2022