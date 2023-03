Protestan contra maestros acosadores en preparatoria de Tapachula, Chiapas

Tapachula.- Estudiantes de la Preparatoria 1 y de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) se manifestaron en sus planteles educativos para exigir la destitución y castigo de maestros y alumnos que acosan a las mujeres.

En el caso de la escuela Preparatoria 1, estudiantes que se negaron a proporcionar su nombre por temor a represalias, explicaron que el pasado martes en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó el “muro de la vergüenza” para denunciar a través de carteles a profesores y estudiantes que acosan a las alumnas.

El pasado jueves que se presentaron a la institución educativa, los maestros se negaban a impartir las clases, argumentando que lo que hicieron las alumnas era ofensivo hacia los profesores y que se denigraba su integridad.

También acusaron a profesores de encerrarlas y amenazar con expulsar de la escuela a las alumnas que realizaron las denuncias, situación que provocó la inconformidad de todos los estudiantes.

Abundaron los denunciantes que esta situación de acoso de los profesores no es nuevo, pero ahora decidieron alzar la voz.

Refirieron que son siete los maestros que están siendo denunciados, pero uno de ellos identificado como José N., que imparte la materia de lectura y redacción es el más sonado.

A su vez, el director de la Prepa 1, Danilo Gutiérrez, indicó que él no ha recibido ninguna denuncia de las alumnas por acoso de maestros, pero el problema lo resolverá el departamento jurídico escolar.

Abundó que este viernes sostendrán una reunión con personal del departamento jurídico escolar y las alumnas podrán de manera oficial interponer su denuncian.

“Yo no solaparía a nadie, pero no está en mis manos, por eso entrará el departamento jurídico”, aseveró el director, quien dijo reconocer la valentía de las estudiantes y el respeto para manifestarse.

“Pero recordemos que hay instancias que ellas conocen y primero es ir y quejarse”, señaló.

Dijo que él acatará a lo que la investigación del departamento jurídico diga. “Yo no voy a solapar a nadie, pero si a mí no me dicen que hay una anomalía, yo no puedo actuar”, insistió el director.

Estudiantes de la UNACH también denuncian acoso de maestros

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) se manifestaron en el plantel educativo para exigir castigo contra maestros acosadores y la destitución del coordinador de esa extensión y la de defensa de derechos estudiantiles ya que han hecho denuncias contra catedráticos acosadores y no han prosperado.

Refirieron que a raíz de tomar la decisión de exponer a los maestros que están acosando a las alumnas, ahora las está hostigando y por ello, exigen diálogo con el rector de la UNACH.



afcl