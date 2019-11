“Prolongado y mecido”, diputado sueña abrazo con AMLO

Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, el diputado local Homero González Medrano, quien se integró a la fracción morenista tras declararse independiente, armó tremendo revuelo en redes sociales luego de que publicara en Facebook que había soñado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y describiera que en su sueño el mandatario estaba sentado en un sofá, mientras él le extendía el brazo para luego fundirse juntos en un abrazo “prolongado y mecido”. Tras ello, nos detallan, los usuarios no esperaron y le tundieron, unos tachándolo de “cursi” y “adulador”, otros mandándolo con el sicólogo y unos más criticando su falta de seriedad, con el argumento de que es lamentable que sea más conocido por su estado onírico, que por el trabajo legislativo. Ante ese vendaval, nos dicen, ya a don Homero no le quedó más que bajar la publicación, señalando que debe tener “moderación” y favorecer la paz. ¡Zzzz!

Ser rico o ser superdelegado

Luego de que la Secretaría de la Función Pública lo incluyera en la lista de los 10 superdelegados que están bajo revisiones, por presuntas irregularidades en su desempeño y manejo de los programas sociales, nos comentan que el delegado federal en Sinaloa, Jaime Montes Salas, se ha encargado de pregonar que no se incorporó al gobierno para hacerse rico, y que por ello no le quitan el sueño dichos señalamientos. Pero eso no es todo, nos mencionan, pues el funcionario también ha asegurado repetidamente que no ha recibido ninguna notificación para presentarse a aclarar dudas sobre la operación de la dependencia a su cargo, en la que él no maneja los recursos. Todo es culpa de sus detractores, dice él. Ya veremos cuando esté ahogado el niño, dice su oposición.

¿Dónde quedó el primero los pobres?

Nos platican que quienes no están nada contentos porque a la 4T todavía no llega... para ellos, son los indígenas del Valle del Mezquital, en Hidalgo, quienes demandaron un trato igualitario por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue Anayeli Mejía, dirigente indígena en esa zona, nos explican, quien lamentó que mientras la Federación envía aviones para trasladar al exmandatario boliviano Evo Morales, o bien, los restos de José José, los indígenas que dejan sus comunidades por falta de empleos y que pierden la vida en la Unión Americana son completamente olvidados. Doña Anayeli, nos dicen, asegura que la repatriación de un indígena tiene un costo aproximado de 21 mil dólares, que es imposible cubrir por los familiares de los fallecidos. ¿Qué pasó con la política de primero los pobres?, se pregunta el pueblo hñahñu.

Fiscal se le escapa al grito de justicia

Y hablando de prioridades, nos revelan que don Fraysede Ruiz, fiscal de Distrito en la zona fronteriza de Chiapas, recibió un regaño de su jefe, Jorge Luis Llaven Abarca, porque va contrario a su política de “primero la gente”, pues en días pasados huyó de una reunión donde un ama de casa clamó por justicia, debido a que su hijo fue arrollado por un funcionario. Pero ese no sería el único reclamo, nos mencionan, ya que en las filas de la fiscalía también se comenta que los agentes de la Policía Especializada, al mando de don Fraysede, llegan a trabajar en estado inconveniente, y que es el momento en que no puede meterlos en cintura. ¿Cuánto regaño le alcanzará para poner la casa en orden?