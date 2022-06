Pretensión de “Alito” de expulsarme del PRI, un despropósito: Fayad

Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, consideró un despropósito la amenaza del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, de expulsarlo del partido si acepta algún cargo en el gobierno federal.

Quien lo diga que presente una prueba, si hay una invitación para mí o no. Hasta este momento yo no he recibido ninguna invitación, “a mí no me parece extraño, hay muchos que sí porque demandan muchas cosas; cualquier presidente puede invitar a quien quiera a representar a México en el extranjero, porque no es un asunto partidista”.

Precisó que quien lo dijo es para tratar de señalarle algo, sin embargo, no lo van a lograr, “yo lo único que he demostrado a lo largo de mi vida es mi lealtad e institucionalidad. Yo le tengo una lealtad a mi partido y una institucionalidad y a pesar que mi partido en muchas cosas toma decisiones con las que puedo no estar de acuerdo y señalarlas, siempre con mi partido”.

“Acuérdense que mi partido me negó 18 años llegar a la gubernatura y nunca lo traicioné y nunca lo dejé, es un despropósito quien trate de decirle algo a alguien que ha construido una historia en muchos años de militancia.

“Cuando no fui tomado en cuenta tuve el pretexto de irme a una fuerza política distinta y hay gente que lo hace ahora, se va a uno o cinco partidos diferentes y yo no puse esa moda, siempre será Institucional a mi partido.”



Sobre el líder del PRI, indicó que fue abierto democráticamente por 2 millones de votos, por lo cual no puede exigir su salida, “al contrario, siempre guardo un respeto irrestricto a mi partido, a las instituciones, a sus dirigentes e incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos”.

Aseguró que “si no estoy de acuerdo se los digo de frente, jamás he apuñalado a nadie por la espalda pueden decir mil cosas de mí, pero que haya apuñalado a alguien por la espalda nunca, nunca he traicionado al partido. Nos dan tristeza los resultados, pero esto debe generar una autorreflexión para ser mejores”.

Los resultados hablan y nos dicen cosas que tenemos que oír, la gente pidió un cambio y eso es evidente.

Dijo que sólo tiene interés de terminar y entregar buenas cuentas, luego que el pueblo lo juzgue, si hizo un buen papel. “Quien diga otra cosa que les dé evidencia y que lo pruebe este asunto es más mediático”.

Mi obligación se cumplió de sobra sin incidentes, ni sangre, ni balazos, ni nada, el gobernador garantizó la Paz en la jornada electoral. Y afirmó que Hidalgo dio muestra de civilidad política sin importar los resultados, nos gusten o no, es muy difícil que un gobernador traspase sus positivos al partido o a los candidatos.

rcr