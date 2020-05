Presentan demanda de inconstitucionalidad contra decreto del gobernador de Coahuila

Saltillo.- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales Valdés, demandó al gobierno del Estado.

El organismo promovió una acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, de fecha 22 de abril, en cuanto a las medidas tendientes a frenar la movilidad de las personas para contener el avance de la pandemia del Covid-19.

La acción de inconstitucionalidad, que es de urgente y obvia resolución, demanda ponderar y dejar claros los efectos de la aplicación del decreto, es decir, cuáles son los principios de ponderación y de estado de necesidad.

De tal modo que el TSJ se deberá constituir en Tribunal Constitucional para dictaminar.

El Gobierno del estado decretó el uso obligatorio del cubrebocas en toda la entidad. Además prevé endurecer sanciones en contra de quienes violen las disposiciones de no andar en la calle si no es por algún asunto urgente.

Quienes violen las disposiciones podrán ser detenidos y arrestados por la policía quien además tiene facultades, conforme a la ley estatal de salud, para aplicar sanciones (que podrían ser de 500 pesos hasta el equivalente a 1000 salarios mínimos, es decir superiores a los 100,000 pesos), dependiendo de la gravedad del delito que se cometa.

Para negocios y empresas los montos son mucho mayores, las multas podrían llegar a los 10,000 salarios mínimos pero esto no se incluyó en el mandato.

El monto de las infracciones lo determinarán cada uno de los 38 alcaldes y alcaldesas del Estado, cómo se dio a conocer.



SOLO UNA QUEJA

Hugo Morales Valdés aseguró que la iniciativa de la comisión a su cargo no obedece a reportes de ciudadanos, pues sólo han recibido una queja aislada de un doctor del municipio de San Buenaventura, quien trabaja en el HGZ No. 7 del IMSS en Monclova y no lo dejaban pasar en el retén de seguridad para volver a su casa.

"Esto no es un rompimiento con el gobierno del estado", respondió el Ombudsman al preguntarle si no era incongruente que hace unos días la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, haya entregado al mandatario coahuilense un reconocimiento porque en el multicitado decreto, garantiza el respeto absoluto a los derechos de los ciudadanos.

Dijo a EL UNIVERSAL que sólo buscan dejar claro los derechos de los ciudadanos para que no se vulneren sus garantías individuales.

También anticipó que hará un recorrido por algunos de los 400 filtros sanitarios y de seguridad qué instaló el gobierno de Coahuila en las entradas y salidas de los 38 municipios y reconoció que el problema de contagios sobre todo en Monclova y los municipios de la zona centro es muy grave.

Básicamente lo que pide es que el mandato del gobernador sea aclarado por la vía constitucional del Estado para poder establecer los esquemas de ponderación entre el derecho, el derecho a la salud y el de libre tránsito.

SUMAN 479 CON COVID-19 Y 42 MUERTOS

Por separado, la Secretaría de Salud reportó que para este domingo por la tarde noche contabilizaban 479 casos de Covid-19 en Coahuila incluidas 42 de funciones.

Monclova, centro de la pandemia en el estado, sigue la cabeza con 234 personas contagiadas y 23 muertos.

Éste domingo se notificó que estaban dados de alta a 110 pacientes, 108 de ellos en la ciudad de Monclova y dos en Saltillo. De los 108 que se curaron del Coronavirus 67 son personal de salud y los 43 restantes derechohabientes del Seguro Social o personas sin seguridad social.

En Torreón hay 62 y en Saltillo 58 infectados por coronavirus. El resto en 16 municipios de todo el estado. Son 19 los municipios que registran contagio del virus, de 38 que hay en Coahuila.

