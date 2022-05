El gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecer medidas de cuidado en todas las escuelas para que no vuelvan a ocurrir casos de introducción de sustancias tóxicas.



“Hay que impedir que vuelva a ocurrir esto, brownies de marihuana; no, bueno, al rato será arroz con leche con mota”, mencionó, luego de insistir a los padres de familia que cuiden a sus hijos.

Lo anterior lo expresó luego que se conoció que el pasado viernes cinco alumnos resultaron intoxicados tras haber consumido brownies con marihuana.

Barbosa Huerta lamentó que entre los adolescentes se dé este tipo de comportamientos y que “de manera consciente se consuma este tipo de droga”.

A los padres de familia les pidió mayor atención sobre el comportamiento de sus hijos porque “luego les pasa algo a los muchachos y señalan que es el gobierno el que no los cuidó”.

Dijo que desde la casa se protege a los menores de edad, hasta a los mayores, pues si son solteros los cuidan los papás o mamás y si son casados, sus parejas.

“Los primeros que tienen que cuidar a los jóvenes son sus papás. Por favor señores, no nos hagamos, a los niños, a los menores hay que hacerlos crecer, volverlos hombres y mujeres de bien, y no hacernos como que no sabemos nada de su vida”, acotó.

