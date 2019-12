Piden a Sheinbaum esclarecer caso de Carla, joven asesinada en la CDMX

Pachuca.- Diputados de Hidalgo hicieron un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que esclarezca el feminicidio de la hidalguense Carla Sagnité Peña Sánchez, asesinada en la capital del país presuntamente por su pareja sentimental Fernando "N", quien fue dejado en libertad por las autoridades judiciales.

Carla era sobrina del diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña, por lo que durante la sesión el legislador petista y la diputada de Mixquiahuala por Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva subieron a tribuna la exigencia de justicia.

La víctima era originaria del municipio de Mixquiahuala y hace ocho años se mudó en busca de mejores oportunidades a la capital del país donde estudió la licenciatura de administración de empresas, señaló el legislador.

“Esta vez la desgracia tocó a mi familia“, consternado el diputado pidió que se haga una investigación en contra de la agente del ministerio público Lorena Beatriz Juárez Pérez y del encargado Juan García Romero, al dejar en libertad al presunto responsable de este asesinato.

Explicó que el jueves pasado Carla salió de laborar alrededor de las tres de la tarde y acudió con sus amigos a convivir y festejar, “terminaron en el departamento de su pareja en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la dejaron sus amigos alrededor de las 12 de la noche, no fue a trabajar al otro día y el hermano de mi sobrina la fue a buscar al departamento donde no lo dejaron entrar”.

Explicó que dejó un mensaje si alguien sabía de su paradero por lo que el sábado les avisaron que Carla estaba mal herida en el departamento de Fernando Yáñez. Al llegar la mujer de 35 años de edad estaba malherida pero a los pocos minutos falleció.

También lee: “Tengo miedo, no quiero ser otra Abril”

El legislador refirió que su sobrina presentaba múltiples golpes y que falleció por asfixia. “La familia está destrozada, su madre enferma y las abuelas desgarradas era una chica profesionista, joven y dedicada al trabajo”.

Lamentó la actitud de la agente del ministerio público quien a las dos horas de que se presentó Fernando Yáñez fue puesto en libertad, y es inconcebible, dijo, que la joven haya sido asesinada en el departamento de su pareja y quien además presentaba los nudillos lastimados y haya sido liberado.

También lee: Areli, hermana de exjugador del América, fue apuñalada hace 3 meses; familiares exigen justicia

No se le tomó declaración, solo presentó su INE y se le dejó libre porque argumentó que no se sentía bien, pero ya en su presentación iba con cuatro abogados y ahora ya no se le encuentra por ningún lado, señaló.

Pidieron tanto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, como a la procuradora Ernestina Godoy, que se esclarezca el feminicidio y la actuación de las autoridades.