Piden juicio político contra alcalde de Progreso, Yucatán

Mérida.- Por presuntos actos de nepotismo en su administración, habitantes del Puerto de Progreso exigieron se realice un juicio político contra el alcalde de ese municipio, el panista Julián Zacarías Curi.

Cerca de las 10 de la mañana, poco más de 50 personas se apostaron a las puertas del Congreso del Estado y con pancartas en mano exigieron se lleven a cabo las investigaciones para que los responsables puedan ser sancionados o inhabilitados, si es el caso.

Entregaron una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva, el priista Enrique Castillo Ruz.

Juan Andrés Medina Rejón, representante legal de los agraviados, explicó que el cabildo de Progreso aprobó por unanimidad los nombramientos de Yanina Karelly Encalada Villanueva, directora del DIF Municipal, quién según señalaron es esposa de Carlos Abraham Zacarías Curi, hermano del munícipe.

Además, Karin Alberto Dib López y Ali Yamil Dib Muñoz, directores de Servicios Públicos y del Catastro respectivamente, quienes dijeron, son primos del presidente Municipal.

“En Progreso ya aprendimos a elegir democráticamente a nuestros alcaldes, ya no es bastión de ningún partido político. La gente ya está cansada de mentiras, hoy venimos a cumplir con nuestro derecho ciudadano de demandar, si un funcionario electo no puede o no quiere cumplir venimos al Congreso a pedir juicio político contra el alcalde y el cabildo”, aseguraron.

Los inconformes dijeron también que varios regidores que integran el cuerpo colegiado también violaron la ley, no solo por aprobar estos nombramientos sino porque hay varios que también incluyeron a familiares directos en la nómina municipal.

