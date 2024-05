Zitácuaro.— La administración del presidente municipal de Zitácuaro, José Antonio Ixtláhuac Orihuela, duplicó el gasto para al menos cuatro obras públicas de pavimentación, las cuales ya se habían ejecutado con participaciones federales.

El alcalde, también candidato de Morena a la reelección de ese municipio, ha sido señalado incluso por funcionarios del ayuntamiento de utilizar recursos públicos para su actual campaña.

Dinero para obras concluidas

En la sesión de Cabildo del 23 de febrero pasado, el alcalde, la síndico y casi todos regidores aprobaron el recurso y la aplicación de 19 obras públicas, por un total de 36 millones 402 mil 50 pesos.

La misma acta de Cabildo evidencia que cuatro de las 19 obras, por un monto de 7 millones 511 mil 707.61 pesos, ya habían sido ejecutadas, entregadas e inauguradas.

Se trata de las obras: URB-2024-111, con un costo de un millón, 116 mil 40.55 pesos; la URB-2024-113, con una inversión de un millón, 866 mil 668 pesos; la URB-2024-119, por un millón 887 mil 414.86 pesos, y la URB-2024-121, para la que se autorizaron 2 millones 641 mil 584.20 pesos.

Dos de los regidores, Julio César Vaca Camargo y Guillermo Ernesto Ramírez Santa Ana, votaron en contra de la aprobación de los recursos, al evidenciar que esas obras ya habían sido ejecutadas, pagadas e inauguradas desde 2023 como consta en el acta.

Las obras “ya se ejecutaron e inauguraron, incumpliendo los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Obras Públicas del estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, ya que se realizaron antes de ser aprobadas por el Cabildo”, señala un oficio enviado por ambos regidores al cuerpo edilicio.

Eso significa que las cuatro obras antes mencionadas fueron ejecutadas, pagadas e inauguradas, sin autorización del Cabildo, además de que ahora vuelven a pedir duplicado el recurso, para las mismas obras, advirtieron.

Agregaron que eso implica la comisión de los delitos de cohecho y peculado, de los que el principal responsable es el presidente municipal, sus funcionarios y el resto del Cabildo.

A pesar de las advertencias y observaciones de ambos regidores, los montos y la ejecución de esas obras fueron aprobados por 11 votos: del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; la síndico Myrna Merlos Ayllón, los regidores Aldo Gabriel Argueta Martínez, Erika Karina Alvarado Alcántar, Ulises Romero Hernández, Álvaro Ferrer García, Tanya Cristina Campos López, Sídney Ricardo Santa Ana Pérez, María de Lourdes Bolaños García, Eréndira Flor Salas Corona y Tonantzin Sandoval Pérez.

Además de que el alcalde, su síndica y la mayoría de regidores fueron exhibidos en la sesión de Cabildo, las evidencias de las irregularidades están en redes sociales del propio Ixtláhuac Orihuela.

El 15 de octubre de 2023, el alcalde publicó la inauguración de una de las cuatro obras públicas cuestionadas.

“Inauguramos las mejoras de la calle Guadalupe Victoria Sur, que incluyen pavimentación con concreto hidráulico en 820 metros lineales, impulsando la calidad de vida de los vecinos”, escribió en su página de Facebook, que también incluye fotografías de la develación de la placa por la inauguración, con el nombre del presidente municipal.

A ello se suma toda la documentación que ya está en manos de la Auditoría Superior de Michoacán, con la que ya se investiga al presidente municipal y candidato, ya que hasta este momento no se ha explicado a dónde se fue el recurso destinado para esas obras.

Alcalde y candidato

José Antonio Ixtláhuac Orihuela confirmó el pasado 23 de noviembre que iba a participar en este proceso electoral para buscar su reelección y que se sumaba al proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, no solicitó licencia como alcalde para participar como candidato a la alcaldía.

Por la mañana es presidente municipal y por la tarde candidato, lo que generó molestia en la población y funcionarios del ayuntamiento, que lo han acusado de utilizar los recursos públicos y el poder de la alcaldía para su campaña.

Señalan desvío a campaña

Funcionarios del ayuntamiento (que pidieron el anonimato por motivos de seguridad) reconocieron a EL UNIVERSAL que ese recurso fue malversado.

“Para qué nos hacemos, ese dinero ya se lo gastaron en lonas, gorras, despensas, comidas y todo lo de su campaña”, dijo una fuente.

Denunció que los empleados municipales, incluidos los sindicalizados, son obligados a trabajar a favor de la campaña de Ixtláhuac Orihuela.

Otra fuente indicó que hasta la gasolina es utilizada con fines electorales. “Dejan a las patrullas y vehículos del ayuntamiento sin gasolina para ponérsela a los coches que traen en la campaña. Usted diga si eso no es una chingadera. Y todo, porque este cabrón quiere seguir chupando el hueso”, denunció un elemento policial.

Además, acusó que Antonio Ixtláhuac también utiliza en su campaña la seguridad que tiene como presidente municipal.

“No sé qué digan los demás candidatos, pero a mí se me hace que no está bien, porque no hay piso parejo. O todos coludos o todos rabones”, concluyó.

Las críticas al proceder del alcalde también han llegado de otros lados. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo señaló por ser un presunto deudor alimentario.

El 6 de febrero una víctima presentó una demanda en contra de Ixtláhuac Orihuela, quien ya tiene un expediente en ese mismo sentido, (7/2013) presentado en 2021.