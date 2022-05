"Parte de mí también se fue contigo": papá se despide de Estephani Fernanda, joven de NL hallada sin vida

“Prometí que te iba a encontrar, lo hice, pero no de la mejor manera”, así inicia un mensaje en Facebook, en el que el papá de Estephani Fernanda se despide de ella. La encontraron muerta el pasado 19 de mayo, cinco días después de haber desaparecido en Escobedo, Nuevo León.





Estephani Fernanda Barajas Huerta, de 25 años, fue reportada como desaparecida desde el 14 de mayo en Villa de Ayala en Escobedo, de acuerdo con la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Cinco días después, su padre publicó un mensaje para confirmar que la joven fue hallada sin vida, por lo que dedicó un emotivo mensaje para despedirse de ella.

“Prometí que te iba a localizar y lo cumplí pero no de la mejor manera. Hoy mi corazón está quebrantado, desecho por dentro. Parte de mí también se fue contigo mi Wera . No se como afrontar esta realidad que se me presenta ya en vida, siento un vacío en mi ser, un dolor intenso por no estar en el momento que más me ocupabas por el cual daría mi vida a cambio de que hoy estuvieras aquí con nosotros con tus niños”.







No hay riesgo para las mujeres en NL: Fiscalía

En lo que va del mes, la sociedad nuevoleonesa ha estado preocupada y atenta por el problema de las desapariciones y feminicidios en el estado, al registrarse tres casos de alto impacto mediático: María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar y Yolanda Martínez.

Por dichos casos, se confrontaron el gobernador, Samuel García con el fiscal del estado Gustavo Adolfo Guerrero y hasta el momento hay pocos avances que lleven a resolver la muerte de las tres mujeres.



El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, aseguró que en Nuevo León no hay riesgo para las mujeres ante bandas o redes criminales o una crisis de desapariciones.



También, la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez Espinoza, aseguró que en Nuevo León “no existe una situación de desaparición o de secuestro de mujeres”.

Lee también: Enferman por buscar a hijos desaparecidos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rdmd