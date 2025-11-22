Chilpancingo.— Trabajadores del hospital IMSS-Bienestar del municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, se declararon en paro laboral indefinido por la falta de insumos y material médico básico, de médicos y enfermeras, laboratoristas, choferes de ambulancias, y de administrativos.

Además, exigen mantenimiento a las instalaciones ante el riesgo que corre el personal y los pacientes por las malas condiciones.

Los trabajadores del hospital cumplieron ayer tres días en paro de labores. Comentaron que desde hace meses sus exigencias han sido ignoradas por parte de las autoridades.

Explicaron que el hospital opera sin insumos ni material médico básico, y afirmaron que faltan médicos y enfermeras debido a que varios están comisionados, “dejando áreas sin coberturas”.

“Escasez grave de enfermeras para cubrir todos los turnos”, denuncian, al tiempo que advierten también la falta de personal administrativo, químicos y hasta choferes para las ambulancias.

De manera urgente exigieron a las autoridades que realicen mantenimiento en las instalaciones del hospital porque “el edificio está en malas condiciones estructurales y es un riesgo para pacientes y trabajadores”.

Afirmaron que el deterioro del hospital se debe a la falta de mantenimiento desde hace años.

Además, denunciaron que las instalaciones del hospital son insuficientes y que se requiere una segunda etapa o la construcción de uno nuevo.

“El personal no busca confrontación, sino mejores condiciones para brindar atención médica digna a la población. La salud en Malinaltepec es un derecho, no un privilegio. Sin insumos, sin personal y sin infraestructura, no hay salud”, afirmaron.

El hospital de Malinaltepec es de primer nivel, donde atienden urgencias básicas; todos los demás servicios los transfieren al Hospital General en Tlapa, a unas tres horas de camino en automóvil.