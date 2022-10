Paramilitares queman viviendas y provocan la huida de pobladores de Chenalhó en Chiapas

San Cristóbal de las Casas.- Una escisión en el grupo paramilitar que opera en el municipio de Chenalhó, que está confrontado con sus vecinos de Aldama por la disputa de un territorio de 60 hectáreas, provocó la quema de una veintena de casas y la huida de un centenar de indígenas tzotziles, dieron a conocer autoridades ejidales y organismos de derechos humanos.

El conflicto entre las familias que integran el grupo armado inició en julio pasado, cuando 61 personas dejaron sus hogares en comunidades por agudizarse las pugnas entre la base social del grupo armado que está peleado con sus vecinos de Aldama, que de hecho algunos de los tzotziles son familiares.

Desde el mes de julio, un grupo de 61 personas dejaron sus hogares, pero regresaron recientemente a Chenalhó, informó el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

En las últimas horas, habitantes de Atzamilo reportaron que la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, integrantes del grupo armado mantuvieron un hostigamiento armado en contra del grupo que decidió abandonar la organización armada.



Además de los tiroteos con armas de grueso calibre, los agresores usaron bombas, aparentemente granadas o bombas molotov y procedieron a quemar unas 20 viviendas.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que mantiene un constante monitoreo de la zona, informó que desde el pasado fin de semana se reporta entre cuatro y cinco indígenas tzotziles sin vida, pero esta información no ha sido posible confirmarlo, porque el Ministerio Público no ha entrado a la zona. “Es probable que cuando las autoridades ingresen, ya no encuentren los cuerpos”, explicó un integrante de la organización defensora.

El presidente de comisario ejidal de Santa Martha, Jesús Jiménez Velasco, dijo que en la zona las cosas “ya se tranquilizaron” y agregó que quien violente la paz será sancionado. El tzotzil es parte de un grupo de familias que dejó su hogar y que buscó refugio en la comunidad de Polhó, a unos 12 kilómetros de distancia.



Transciende quema de 20 casas en #SantaMartha #Chenalhó #Chiapas. Gupo armado realiza la acción que dejó sin hogar a 100 personas que son desplazados. Hay mujeres, niños y adultos. Piden intervención de @GN_MEXICO_ @SEDENAmx y @ssypcchiapas. Responde a disputa interna por 22 has pic.twitter.com/PtINAiFs5F — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) October 4, 2022

Los habitantes de Atzamilo y Santa Martha han pedido la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Policía, pero funcionarios con los que han hablado han dicho que “no hay condiciones de seguridad para ingresar a la zona”.

afcl