PAN y PRI en Nuevo León piden juicio político contra Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno

Monterrey, NL- Los dirigentes estatales del PAN y el PRI, Hernán Salinas Wolberg y José Luis Garza Ochoa, presentaron ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, al señalar que desde diciembre de 2021 no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, 56 decretos que la actual legislatura ha aprobado de manera democrática, afectando directamente a los ciudadanos en temas fundamentales como son financiamientos a municipios para obra pública, y la aplicación de sanciones en caso de que el Gobierno del Estado no entregue los recursos que corresponden a las entidades municipales.

Hernán Salinas hizo un llamado al gobernador para que ambas partes dejen de lado las diferencias políticas y acaten lo que les corresponde, lo que deben de hacer por Nuevo León y que regresen a la Mesa de Diálogo, porque la actual situación de confrontaciones no es lo idóneo para la entidad.

Precisó Salinas que la demanda de juicio político es contra el titular de la Secretaría de Gobierno porque es el responsable de la publicación de los decretos que aprueba el Congreso, y porque la Constitución señala que este procedimiento únicamente se puede promover contra titulares de secretarías del gabinete estatal. Asentó que solamente han sido publicados los decretos que son de interés del Ejecutivo.

Por otro lado dijo que no es justo que por las disputas que hay entre el Ejecutivo y el Congreso se retengan participaciones federales a los municipios, pues si bien se trata de diferencias naturales que siempre han existido entre diversas fuerzas políticas, no se deben trasladar a los municipios, y menos a los ciudadanos, que carecen de recursos para el pago de la nómina y cubrir los gastos de servicios básicos como traslado de enfermos y apoyo de medicamentos. Afirmó que hace muchos años que no se miraban en la entidad este tipo de acciones de represalia por diferencias políticas.

El líder panista instó al gobernador a que se descongelen las cuentas de los municipios, y mencionó que por lo menos él sabe que están en esta situación Cadereyta y San Nicolás de los Garza, gobernados por Acción Nacional, además de Apodaca y Guadalupe que gobierna el PRI. "Ya que les descongelen esos recursos, que no son para los alcaldes sino para los servicios públicos de los ciudadanos".

En tanto José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del PRI, informó que entre los 56 decretos que no ha publicado el Ejecutivo estatal de manera ilegal e inconstitucional y que constituyen omisiones sin precedentes, destacan algunos de suma importancia como son la autorización de financiamientos para obra pública de diversos municipios, que beneficiarían a miles de ciudadanos con mejoras en sus colonias y en sus parques.

Asimismo, se encuentra una reforma reciente para que existan sanciones en caso de que el Estado no envíe los recursos que corresponden a los municipios, y que ya no existan arbitrariedades como las que hoy se viven en Nuevo León, afectando la prestación de servicios básicos que son responsabilidad municipal.

Mencionó el priista que desde hace meses el Congreso ha recurrido por la vía legal a través de controversias constitucionales en las que se ha ordenado por parte del Tribunal Superior de Justicia la publicación de esos decretos, pero sin embargo ha continuado la actitud omisiva del Ejecutivo.

En vista de estos hechos, dijo Garza Ochoa, fue que hoy las dirigencias del PAN y PRI decidieron acudir al Congreso para solicitar juicio político contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, por ser el responsable directo del Periódico Oficial del Estado.

"Exigimos que esta soberanía inicie el procedimiento de responsabilidad política en términos de la Ley de Juicio Político, que tiene como consecuencia la inhabilitación y la destitución del servidor público por esta violación sistemática y constante a la Ley del Periódico Oficial del Estado", señaló el presidente del PRI.

