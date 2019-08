PAN impulsará frente electoral contra proyecto centralista de López Obrador

Monterrey.- Con unidad interna, así como alianzas con la sociedad y otras fuerzas políticas, el Partido Acción Nacional (PAN) buscará ganar las elecciones de 2021 para construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión, a fin de reorientar la política económica del país “porque vamos tristemente en franca caída”, y establecer contrapesos al gobierno centralista de Andrés Manuel López Obrador, afirmó el presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza.

En su mensaje ante más de 800 panistas de Nuevo León que en asamblea estatal eligieron a sus nuevos consejeros estatales y nacionales, Marko Cortés dijo sentirse emocionado al ver “juntos como en antaño” a militantes de la vieja guardia -que se habían retirado y hasta renegado del partido, como Teresa García de Madero- con los blanquiazules de ahora.

Estaban ahí, algunos panistas que rechazaron la candidatura de Ricardo Anaya y apoyaron abiertamente a la independiente de Margarita Zavala, como el exgobernador Fernando Canales y otros integrantes de la llamada vieja “cúpula”, como Alejandra Fernández Garza, José Luis Coindreau y Raúl Monter, que hace unos 20 años perdieron el control del partido; y junto con ellos en la misma foto, quienes los desplazaron, como Raúl Gracia, Carlos de la Fuente y Víctor Fuentes.

Tras felicitar al presidente estatal Mauro Guerra por “hilar fino”, para unir al partido y atraer a militantes que incluso habían renunciado, Cortés Mendoza explicó que es momento de entender las circunstancias en las cuales está el país, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“Nos encontramos ante un México que evolucionó tristemente del federalismo en donde se respeta a los estados y los municipios, a un modelo central en donde todo se define no sólo desde una gran oficina de gobierno, sino donde tristemente todo lo define una sola persona a nivel gubernamental”, afirmó el panista.

Agregó que “este modelo central ha venido asfixiando a las diferentes instituciones y contrapesos”. En su recuento, señaló, “nosotros en el PAN ganamos la primera gubernatura en Puebla con una mujer, Martha Erika Alonso, que pierde la vida en un hecho que ocho meses después no ha sido aclarado, pero logramos ganar en el Tribunal Electoral, en su Sala Superior por un voto, el de la presidenta Janine Otálora”.

Pero como eso no le gustó al gobierno, dijo Cortés, “provocaron la renuncia de la presidenta de la Sala Superior, de ese tamaño de presión”. Y así, afirmó el panista, “como no les gustaba el proceso en materia de energía, provocaron la renuncia de quien estaba al frente de la CRE; como no le gustaba la medición en materia de pobreza, también provocaron la renuncia de quien estaba al frente del Coneval; y como no les gusta el árbitro electoral, están buscando cómo limitan las capacidades del INE”.

Más todavía, expuso, como no les gustan las mediciones del INEGI están viendo cómo limitan las capacidades de esta institución, y como no les gustan los contrapesos, “están viendo hasta cómo debilitan la vida de los partidos políticos, esa es la realidad, de un México que está dejando de ser federal para pasar a ser central, en donde se controla, se manipula absolutamente todo”.

Por eso, señaló Cortés, este es el llamado histórico al que estamos convocados los panistas, “a defender la libertad, la democracia, las instituciones, los contrapesos, y en lo que siempre hemos: la vida misma y la familia”.

Expuso que están llamando no sólo a ser la primera fuerza de oposición que en números ya lo son, sino a construir de la mano de la sociedad, la alternativa para los mexicanos en 2024, “y la vamos a construir desde 2021”.

En ese proyecto, pidió a los panistas de Nuevo León prepararse para más allá de proyectos personales, de afinidades y de cualquier ambición de grupo, ver quién desde dentro o de fuera del partido, hombre o mujer, puede ayudar a ganar la gubernatura para que “regresemos a los buenos tiempos, como cuando nos gobernaba nuestro amigo Fernando Canales”.

Señaló que el “experimento independiente” de Jaime Rodríguez fue un fracaso, decepcionó a propios y extraños, violó la ley, y ahora tendrá que ser hasta sancionado por el uso indebido del poder.

Pero además de buscar la gubernatura, el Congreso local y las alcaldías, el panismo necesita de Nuevo León para construir una nueva mayoría “que pueda reorientar la política económica de nuestro país desde la Cámara de diputados y que le recuerde al Ejecutivo federal, que en México sigue habiendo contrapesos, que todos los mexicanos contamos y debemos ser escuchados”. Dijo que la invitación está abierta también a la sociedad, “para sumar y ganar”.

Luego en entrevista, el líder nacional panista señaló que también buscan construir la nueva mayoría local y nacional con otras alternativas políticas, excluyendo a Morena.

Cuestionado si es buena noticia para el PAN, que el partido México Libre, que impulsan el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, no logre el registro, Cortés Mendoza expuso que mientras menos se dividan las fuerzas de oposición y se fragmenten los ciudadanos que no coincidan con el modelo morenista, “más fuertes seremos”, por eso más le dicen a los ciudadanos que no estén de acuerdo con el nuevo gobierno, que el PAN está abierto a su participación.

afcl