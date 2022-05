Padres de familia señalan a directora de proteger a profesor acusado de abuso sexual en Hidalgo

Pachuca.- Padres de familia del preescolar “Coronel y Profesor Leopoldo Ruiz”, ubicado en la colonia Antonio del Castillo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, denunciaron públicamente que la directora de ese centro escolar, Rosa Minerva Gutiérrez López, mantiene en la plantilla laboral a un profesor acusado de abuso sexual en contra de una menor de tres años de edad.

De acuerdo con los padres, hace unos días se conoció a través de una denuncia en redes sociales sobre el caso de una niña de tres años de edad quien fue abusada sexualmente en ese preescolar, hace tres años, lo que prendió los focos de alerta.

Según dijeron familiares de la víctima hicieron público que la menor cambió su estado de ánimo y conducta y lloraba para no acudir al colegio, hasta que informó que una persona la lastimaba, “la niña señaló que un viejito la tocaba cuando iba al baño”.



Los denunciantes señalaron que se trataba de la persona de mantenimiento que se encargaba de cuidar la puerta. “Fuimos a hablar con la directora, la cual se portó muy grosera con nosotras, justificando las acciones de ese señor que siempre agarraba los niños jugando. Además, nos amenazó, por lo que fuimos al ministerio público a hacer la denuncia”, destacó la tía de la víctima.

Tras estos señalamientos, al menos 30 padres de familia se organizaron y acudieron al escuela donde enfrentaron a la directora, quien aceptó que el hombre de nombre Juan Carlos había sido acusado de abuso sexual; sin embargo, dijo que eso había ocurrido hace tres años y que a ella no le constaba por lo cual lo mantenía en el colegio.



Aseveraron que la directora se mostró no solo grosera, sino amenazante en contra de los inconformes, ya que dijo podía denunciarlos por haber ingresado al colegio y haber grabado la conversación mantenida. Además, la directora indicó que el hombre acusado no sólo es personal de mantenimiento, sino es un profesor de computación, que al no tener alumnos se dedicaba atender otros asuntos en la escuela.

Las madres dijeron que desconocen si la directora hizo del conocimiento de este caso a las autoridades de la Secretaría de Educación, ya que se negó a dar cualquier tipo de información por lo que exigieron que las autoridades educativas conozcan los hechos y se inicie una investigación a fin de qué los menores puedan ser resguardados en su integridad.

Pidieron que la persona señalada sea dada de baja de la escuela en lo que se llevan a cabo las indagatorias, los familiares de la niña que fue abusada hace tres años aseveraron que se inició una carpeta de investigación, la cual quedó asentada en el expediente con número 12-2019-13609.

