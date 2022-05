Padre de Yolanda pide investigación a fondo

Monterrey.— Después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que fueron hallados dos recipientes con veneno junto al cadáver en descomposición de Yolanda Martínez Cadena, el padre de la joven, José Gerardo Martínez Bautista, exigió que se investigue hasta las últimas consecuencias para que se informe qué fue lo que realmente ocurrió con su hija.

“A mi hija ya la encontramos, ya descansa mi pensamiento, y mi mente se despeja para lo que sigue”. Ahora, dijo, el caso pasa a otro departamento, “pero algo quedó inconcluso ahí, que hay que volver a checar”, insistió.

El lunes por la noche, el vicefiscal del Ministerio Público de la fiscalía estatal, Luis Enrique Orozco Suárez, afirmó a la salida del Servicio Médico Forense (Semefo), que junto al cadáver de Yolanda fueron localizados dos recipientes que contenían veneno, lo que, sin que lo indiquen las autoridades, agregaría por lógica el suicidio como una de las líneas de investigación del caso que de inicio fue investigado como feminicidio “sin descartar” otras líneas.

Señaló que el cuerpo de Yolanda no presentaba huellas de violencia. Aseveró que el proceso de autopsia no ha concluido, porque las condiciones de descomposición en las que fue localizado el cadáver no son las óptimas y que, dado que aún tenía cabello, será un elemento que se podrá analizar, a fin de saber si había en el cuerpo alguna sustancia tóxica.