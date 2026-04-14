Torreón.— Gerardo Rodríguez Pérez, padre de Nailea Abigail Rodríguez Estrada, víctima de feminicidio en 2018, denunció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en Coahuila realizó presuntamente “descuentos ilegales” al monto de la reparación del daño por beneficios que ha recibido su nieto a través de apoyos gubernamentales.

Su hija Nailea Abigail, de 19 años, fue asesinada por un joven de 17 años, quien por su edad recibió una sentencia de sólo cinco años de prisión. A ella le sobrevivió un hijo de tres meses.

En la sentencia, la autoridad judicial determinó un pago de 1.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño, sin embargo, el agresor se declaró insolvente.

El señor Rodríguez Pérez interpuso un juicio de amparo para que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, cumpliera con la reparación subsidiaria.

La Ley General de Víctimas contempla la reparación subsidiaria. Esta figura significa que si la persona que cometió un delito y a quien se le dictó en la sentencia una reparación del daño, no tiene la capacidad de solventar la reparación, es el Estado quien subsidiariamente tiene que cubrir la reparación. Para ello tiene la obligación de crear un fondo especial.

El padre de la víctima reconoció que la autoridad le entregó una cantidad, pero el resto se lo quisieron hacer valer por los apoyos gubernamentales que el gobierno entrega a los huérfanos de feminicidio, como beca escolar o un apoyo bimestral de 4 mil pesos.

“Los apoyos son por ley para los huérfanos, y la reparación del daño es [el] pago por lo que le hicieron a mi hija”, explicó el señor Gerardo Rodríguez Pérez.

Los apoyos que se entregan a los huérfanos de feminicidio se instituyeron por decreto en la administración del exgobernador Miguel Riquelme, y fueron ratificados en la actual administración estatal.

Aseguró que su decisión de luchar por la reparación del daño completa ha traído represalias. Una de ellas es que la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia (Pronnif) busca quitarle la guardia y custodia de su nieto para entregársela a una hermana, mientras que hace dos meses y medio recibió una amenaza telefónica.

“Me dijeron que ya no le moviera al tema de la reparación del daño si no quería afectar a mi nieto. Que así lo dejara y que era el único recado que tenía”, comentó la víctima indirecta.

Exigió a las autoridades que cumplan con la total reparación del daño y pidió que cesen las amenazas. Dijo que seguirá adelante en la búsqueda de justicia.

“Sólo quiero que la CEAV cumpla con la sentencia que dictó el juez y que estén de acuerdo que la reparación para mi hija es una y los apoyos que se lograron para mi nieto son aparte”, insistió.

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