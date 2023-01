Luego de los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa derivado de la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, un policía estatal falleció, mientras que un elemento de la Guardia Nacional (GN) permanece grave, además hay 18 lesionados, la mayoría de ellos militares, quienes reciben atención médica, manifestaron fuentes estatales.

Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dijo que desconocía que se estuviera planeando el operativo que llevaría a la captura del hijo del “Chapo” Guzmán.

Señaló que después de hora y media de iniciar el operativo no estuvo enterado de estas acciones.

En el transcurso de la mañana el mandatario estatal llamó a la población a no salir y no bajar la guardia, “no vayan a la calle y no saquen sus carros porque hay gente armada, pueden quitarles los carros y hacer barricadas”.



Así fue la detención de Ovidio Guzmán

En conferencia de prensa, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa dijo que la detención de Ovidio Guzmán representa un “golpe contundente” a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico.

Puntualizó que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue trasladado de Culiacán, Sinaloa, a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Las actividades se llevaron a cabo con respeto a los derechos humanos, manifestó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que a las 5:00 horas de este jueves, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Sedena detuvieron a Ovidio “N” con base a los trabajos de inteligencia.

“Personal de la Guardia Nacional logró identificar (en Culiacán, Sinaloa) a hombres armados… se estableció un perímetro de seguridad de los vehículos, después de controlar la agresión directa contra las autoridades se identificó a Ovidio “N”, momentos después se realizaron 19 bloqueos y fue trasladado a la Ciudad de México… es un golpe contundente al Cártel del Pacífico”, expresó el secretario.

Detalló que el hoy detenido forma parte de una fracción del cártel del Pacífico.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez llamó al pueblo de México y a los habitantes de Sinaloa a que no compartan información falsa o sin verificar, “es momento de estar unidos no venimos a ganar una guerra, venimos a la paz ”.

