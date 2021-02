Otros exgobernadores de Tamaulipas acusados de presuntos nexos con el crimen

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Al respecto, Cabeza de Vaca señaló que Morena filtró una supuesta acusación en su contra.

“De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, señaló el mandatario estatal de Acción Nacional.

Pero Cabeza de Vaca no es el único que ha tenido problemas con la justicia: los últimos exmandatarios priistas de Tamaulipas han tenido señalamientos por tener nexos con la delincuencia y algunos se encuentran detenidos.

Manuel Cavazos Lerma

En 2012, el exgobernador del estado de 1993 a 1999 fue investigado por el gobierno de Felipe Calderón por tener nexos con grupos delincuenciales.

Como precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto respaldó a Cavazos Lerma, quien aspiraba a una curul en el Senado.

En 2013, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) determinó no ejercer acción penal contra Cavazos por lavado de dinero y delincuencia organizada.



Tomás Yarrington

En abril de 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el exgobernador priista Tomás Yarrington (1993-2004) fue detenido en Florencia, Italia, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un año después de su detención, la Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó la solicitud de extradición de Yarrington hecha por el gobierno de México y en abril de 2018, el exgobernador tamaulipeco llegó a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos por crimen organizado, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude.

Unos días después, a Yarrington se le negó la libertad bajo fianza y se declaró sin dinero para pagar su defensa.

En octubre de 2018, un juez federal concedió un amparo a Yarrington y dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.

Actualmente, Tomás Yarrington se encuentra detenido en una prisión federal de Texas.

Eugenio Hernández

En octubre de 2017, el exgobernador Eugenio Hernández (2005-2010) fue detenido en Ciudad Victoria por peculado y lavado de dinero.

El gobierno de Estados Unidos pidió, en diciembre de ese año, la extradición de Hernández por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

En enero de 2018, un juez federal consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería negar la extradición del exgobernador de Tamaulipas.

Semanas atrás, al encabezar las conferencias mañaneras en sustitución del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que las hermanas del tamaulipeco solicitaron ayuda para revisar el caso de Eugenio Hernández.

“Hemos estado atendiendo a las hermanas del ex gobernador Eugenio Hernández, y otros casos que nos ha encargado el Presidente en las mesas de justicia”, expresó Cordero.

Egidio Torre Cantú

Tras el asesinato en 2010 de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú fue postulado para gobernador en sustitución de su hermano y ganó por la coalición “Todos Tamaulipas”. Egidio Torre Cantú gobernó el estado de 2011 a 2016.

En julio del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Tamaulipas informó que investigaba a Torre Cantú por no comprobar 47 millones de pesos.

En julio de 2017, el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la administración de Egidio Torre Cantú fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Ciudad Victoria, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público.

Torre Cantú también fue cuestionado porque en su administración asignó a 12 elementos policiacos para dar seguridad a los exgobernadores Yarrington y Eugenio Hernández, quienes contaban con órdenes de aprehensión libradas en Estados Unidos por lavado de dinero y organización delictuosa.

Tanto Eugenio Hernández Flores como Tomás Yarrington fueron denunciados por el colectivo “Justicia Tamaulipas” ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por omisión en delitos de lesa humanidad.

Ismael García Cabeza de Vaca

En septiembre de 2018, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, causó polémica al ser exhibido por tener una plática sobre sexoservicio.

Desde su escaño en el Senado, el legislador panista observaba la fotografía de una mujer, acompañada de emojis de cerdo.

Un interlocutor, en el chat de WhatsApp "Three amigos”, escribía: "Pásame el cell del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar". García Cabeza de Vaca respondió: "ya somos dos".

Tras el escándalo el senador Ismael García Cabeza de Vaca ofreció una disculpa por haber participado en el chat sexual y se comprometió a trabajar en el respeto y defensa de los derechos de las mujeres.

“Le ofrezco una sincera y sentida disculpa por los términos misóginos en los que me referí a su imagen. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero he visto en los medios y le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez e independencia”.

“Espero Fernanda, tener la oportunidad de saludarte y poder decir todo eso en persona”, dijo.

