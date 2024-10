Cuernavaca, Mor.- El extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Omar Taboada Nasser, afirmó que la investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en su contra por almacenar insumos agrícolas en bodegas no oficiales, se trata de un mal entendido y pronto se va a resolver.

El exfuncionario se presentó a la Sedagro a concluir los trabajos de entrega-recepción y en entrevista se dijo tranquilo y confiado porque hizo un excelente trabajo al frente de la Secretaría en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Al acto de entrega-recepción acudieron dos agentes de la Fiscalía Anticorrupción para atestiguar el informe presentado por Taboada Nasser, e integrarlo en la carpeta de investigación que siguen en su contra por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

Abren investigación contra titular de Desarrollo Agropecuario por almacenar fertilizante en bodegas de su familia (28/09/2024). Foto: Especial

Ante el cuestionamiento sobre las bodegas que fueron cateadas por agentes de la Fiscalía Anticorrupción a inicios de este mes, Taboada Nasser no abundó en el tema pero señaló que es parte de una investigación y se va a litigar.

Reiteró que es un mal entendido que pronto se va a aclarar y aseguró que no tiene que ver con un desvío de recursos de la Secretaría, a pesar de que este día los productores del campo denunciaron que el gobierno anterior se quedó con todos los apoyos destinados a este sector.

Taboada Nasser se dijo presto a colaborar con las autoridades porque siempre se preocupó y se “desvivió” por sacar adelante el campo morelense, por eso saldrá bien del proceso legal que enfrenta.

“Estoy tranquilo y confiado en el excelente trabajo que se hizo y la prueba es que estoy en el estado y no me he ido. Soy morelense, estoy dando la cara; he trabajado siempre en favor del campo en Morelos y lo seguiré haciendo todos los días”, expresó.





