Ofrecen recompensa de 100 mil pesos para localizar a presunto feminicida de Zuleyma Zaret

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ofreció una recompensa a quienes aporten información fidedigna, útil y oportuna que conduzca a la localización de Edgar Rivera Arellano, por su posible relación en el delito de Feminicidio, perpetrado el pasado 15 de abril, en agravio de su pareja, Zuleyma Zaret.

Zuleyma Zaret Contreras Serrano de 29 años fue reportada como desaparecida el 15 de abril de este año tras salir de su casa en San Mateo Otzacatipan, Toluca y 29 días después fue localizada sin vida en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Lo último que se supo de ella es que viajaba con su novio, Edgar Rivera Arellano con el que llevaba cuatro meses viviendo antes de su desaparición.

María del Pilar, madre de la joven, comentó que la pareja de su hija le habló y le dijo que Zule se había bajado de su coche, "le pregunté si se habían peleado, pero me colgó. Desde ese momento empecé a hablarle a mi hija, a marcarle a él y los teléfonos mandaban directamente a buzón. Yo no sabía que Zuleyma iba a salir ese día, ella siempre me avisa si sale o no, pero ese día no comentó nada.

Además, comentó que su hija no quiso acompañarla a visitar a un familiar enfermo porque “tenía flojera” y nunca señaló que tuviera planes para salir.





Primeras investigaciones y recompensa

Por estos hechos, la Fiscalía de Michoacán, estableció que el 15 de abril, Edgar Rivera y Zuleyma abordaron un vehículo Dodge, tipo Neón, color blanco, en el que, procedentes del Estado de México, se dirigieron a la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, sitio donde el hombre presuntamente privó de la vida a la joven.

El Fiscal General, Adrián López Solís, firmó el acuerdo de ofrecimiento y entrega de recompensa por un monto de 100 mil pesos, por la información que conduzca a la localización y detención de Edgar Rivera Arellano.

Edgar Rivera Arellano es un hombre de 36 años, complexión mediana; cara ovalada; tez morena; frente mediana; pelo rizado (chino); cejas semipobladas; ojos medianos; iris café oscuro; nariz aguileña de base mediana; boca mediana; labios medianos; orejas grandes separadas y como seña particular presenta una cicatriz oscura en la frente.

