No se reanudarán actividades en Dzoncauich, único municipio “de la esperanza” en Yucatán

De acuerdo al Gobierno Federal, Dzoncauich sería el único municipio de Yucatán que estaría autorizado para regresar, a partir de este lunes, a la "nueva normalidad", pero de acuerdo a la alcaldesa emanada del PRI, Gloria Raz Couoh, no es conveniente suspender las medidas preventivas sanitarias.

De acuerdo con disposiciones de la Secretaría de Salud Federal, 324 “municipios de la esperanza” retomarán actividades, entre los cuales se encuentra Dzoncauich, la única localidad de Yucatán que podrá regresar a la “nueva normalidad”.

Sin embargo, la realidad de este municipio es otra. Ubicado a 70 kilómetros de Mérida, en la zona oriente del estado, Dzoncauich tiene apenas cuatro mil habitantes, y aunque no presenta ningún caso de Covid-19, la localidad no regresará a la “nueva normalidad” el lunes, según sus autoridades.

La alcaldesa Gloria Raz Couoh asegura que levantar las medidas preventivas no sería lo correcto, pues en estos momentos Yucatán atraviesa por la etapa más crítica de la pandemia.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el miércoles pasado que si un municipio de la esperanza decide no retomar actividades, no habrá problema.

La Primer Edil descartó reanudar actividades este lunes ya que en el Estado los contagios no han bajado, por lo que considera peligroso levantar la cuarentena.

Reveló que desde el principio del confinamiento implementaron filtros en las dos entradas del municipio y una en la Comisaría de Chacmay con el objetivo de evitar casos de Coronavirus (Covid-19).

Los municipios que más casos registran después de Mérida son Valladolid, Umán, Kanasín, Hunucmá, Maxcanú y Tekax.

afcl/rcr