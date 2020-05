No se puede estar adivinando cuáles municipios podrán salir: gobernador de Coahuila

Saltillo.- “En Coahuila los municipios de la Esperanza son todos, los 38”, declaró el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, al señalar que no puede estar adivinando en un mapa cuales son los que palomeó el Gobierno Federal.

Lamentó que los estados no se hayan podido empatar (con el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador) para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Si es un problema el estar adivinando, el estar viendo en un mapa cuáles son tus municipios de la esperanza”, comentó.

“Para mí los municipios de la esperanza son los 38, no puedo decir cual si o cual no, (escoger), porque hay municipios que no tienen contagios pero no representan nuestra vida económica; mientras que hay ayuntamientos grandes que no representan los contagios del promedio poblacional que nos signifique un riesgo y eso nos debe de llevar a tomar decisiones. Es lamentable y preocupante la forma en que se están llevando las cosas, sin embargo Coahuila está listo desde hace mucho tiempo para enfrentar esto" aseveró el gobernador.

"Los alcaldes, alcaldesas y la sociedad han sido muy responsables y creo que el regreso de nuestra vida económica ha desatado buenos comentarios, sobre todo si lo hacemos con cuidado no poniendo en riesgo la vida y la salud de los coahuilenses", señaló.

Riquelme Solís precisó que en Coahuila la reactivación económica, será de manera paulatina, (primero en 28 de los 38 municipios, de las regiones Norte, Centro-Desierto) y la Sureste en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe o Arteaga, inicia el lunes 18 de mayo.

Estimó que en breve serán medio millón de empleos los que se reactivarán en los sectores automotriz, minero y de la construcción.

Autoridades y empresarios acordaron llevar a cabo una campaña de concientización para que la gente entienda que la responsabilidad es compartida y tiene que quedarse en casa para que la pandemia acabe pronto.

Miguel Ángel Riquelme Solís aclaró: “La reapertura de negocios, comercios y empresas dependerá de que cumplan puntualmente con las medidas de prevención e higiene, y del buen comportamiento de la gente”.

Destacó que también tomarán en cuenta que no se dispare el número de contagios de Covid-19; “Porqué tenemos que dividir economía con atención a pacientes”.

Respecto a la estadística, la secretaría de Salud reportó 677 casos de Covid-19, incluidos 57 decesos, de los cuales 249 se salvaron y fueron dados de alta.

Riquelme Solís presidió la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, que autorizó la apertura del Comercio Organizado; “Mercados al Aire Libre (Sobre Ruedas o Ambulantes); Restaurante (s)- Bar, Clubes Deportivos y Centros Recreativos Privados.

En los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda, los negocios que cumplan con la nueva normatividad, que es muy estricta, podrán abrir siempre y cuando cumplan puntualmente con las medidas de salud y recomendaciones que les ordenen.

“La reapertura se autorizará siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos para no poner en riesgo la salud y la vida de trabajadores y clientes”, sentenció el gobernador coahuilense.

En la segunda etapa en la ruta de reactivación, se definirán las actividades de salones de fiesta, gimnasios, teatros, cines, museos, albercas públicas y de clubes privados, parques públicos y panteones.

Para la tercera etapa, aún por definir, se dará la reactivación de eventos masivos, bares, cantinas y centros nocturnos. Y en la cuarta etapa se dará la apertura total de actividades bajo el esquema de la nueva normalidad.

Refirió que a partir de esta misma semana ya están “liberando” comercios en Piedras Negras y los municipios de la parte Norte, Monclova y Centro-Desierto.

El lunes sigue Saltillo y poblaciones de la zona que serán seleccionados, lo cual no significa que todos vayan a abrir mañana, eso depende de un análisis del subcomité y lo van a ir dando a conocer en partes.