"No nos maten"; Ceci Flores suplica al Cártel Los Salazar y de Caborca le digan dónde está su hijo, desaparecido en 2019

Hermosillo.- Ceci Patricia Flores Armenta suplica al cártel criminal de Los Salazar para que le digan dónde está su hijo Marco Antonio desaparecido el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo.

Sentir que moría motivó a la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora a hacer un video para ser escuchada por integrantes del crimen organizado.

Con la fotografía de su hijo a un lado de la imagen de San Judas Tadeo, comentó en un video que enfermó y sintió la muerte.

"Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa".

"Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan dónde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo.

"Es una súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo y que aún que ha encontrado a miles de personas que no eran mis hijos no he podido encontrar al mío".

Agregó que no ha tenido el apoyo por parte de las autoridades para búsqueda e investigación y por ello se vio en la necesidad de hacer el video.

"El día de ayer le hice una fiesta a los hijos de los desaparecidos y me puse muy enferma y sentí que moría, y al tener esos pensamientos de pensar que iba a morir y que mi hijo iba a quedar completamente olvidado por parte de las autoridades es porque me dirijo a hacer este video", detalló.

El primer mensaje a los cárteles

Ceci Patricia ya había enviado un mensaje a los jefes de los carteles del narcotráfico, el 2 de enero del presente año y también fue una dolorosa súplica para que le permitieran buscar salir a sus hijos.

En esa ocasión, con un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe con las fotografías recargadas, de sus hijos desaparecidos, dijo que se trataba de una respetuosa petición a los jefes de los carteles que operan en el Estado de Sonora.

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los carteles en Sonora: (José Crispín Salazar Zamorano, líder de Los Salazar y presunto operador de Los Chapitos) Salazar y Caro Quintero (líder del Cártel de Caborca) y demás líderes de carteles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”.

A través de un video mensaje, les explicó que desde hace varios meses se encuentra desplazada de Sonora y bajo el Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas debido a amenazas.

“Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos; me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos y a los demás desaparecidos”.

No buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos; culpables o inocentes, son para nosotros toda nuestra vida, expresó.

“En el camino he encontrado muchísimas madres que sufren la ausencia de sus hijos igual que yo y tenemos la necesidad de seguir luchando”.

En esa ocasión imploró: “Necesito volver a mi estado, necesito a ver a mi familia, necesito volver a mi casa para buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos”.

“Por favor te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres. A ti jefe de cartel, que matas, que desapareces: No nos quites la oportunidad de regresar a nuestro desaparecido, te pedimos nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlos; a traerlos a casa sin buscar culpables o sin buscar justicia”.

Nosotros buscamos paz, la paz que un día se fue con ellos, externa la líder de Madres Buscadoras de Sonora.

Ceci Patricia Flores Armenta fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación por amenazas de muerte, desde el pasado 18 de julio del 2021.

La líder del grupo busca a su hijo Alejandro de 21 años de edad, fue privado de la libertad, el 30 de octubre del 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

La madrugada del 4 de mayo del 2019, hombres armados se llevaron a su hijo, Marco Antonio de 31 años.

La desaparición de los dos jóvenes motivó la creación de este grupo de búsqueda.

Este colectivo es el más grande y con mayores resultados en el estado.

Desde el 4 de mayo del 2019, han localizado poco más de mil cuerpos, cientos de personas con vida entregadas a sus familiares y han ubicado más de 300 fosas clandestinas.

También cuentan con más de 10 mil fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad y 2 mil de migrantes perdidos en el desierto de Sonora.



