“No los van a expulsar de su partido”; Adán Augusto llama a legisladores queretanos a votar a favor de la reforma militar

A los legisladores de locales de Querétaro, los cuales en su mayoría son del Partido Acción Nacional, el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández les dijo que no los van a expulsar de su partido, “ni van a perder nada”, si votan a favor de la reforma que permite ampliar hasta 2028 que la Secretaría de la Defensa Nacional mantenga el mando de la Guardia Nacional.

En su comparecencia ante el Congreso local, la cual inició 7:15 de la noche, López Hernández les dijo a los diputados que un tema tan sensible como es la seguridad “es importante dejar atrás las diferencias partidistas y las líneas nacionales”.

Lee también: “Que no se nos olviden estas muertes” Adrián LeBaron sobre masacre en Bavispe, Sonora

Refirió que la Zona Metropolitana de Querétaro es “sin lugar a duda una de las zonas urbanas de mayor crecimiento poblacional en el país por eso es muy importante dejar bases sólidas para garantizar la paz y tranquilidad de las familias que aquí habitan”.

El funcionario federal pidió a los legisladores locales que voten en conciencia y anteponiendo el interés superior del país y “si lo hacemos así seguramente la calificación de la historia para todos nosotros pues será favorable”.

“Les hago un llamado para votar en con conciencias, no sucede nada si se actúa y se vota con la conciencia anteponiendo el interés de México, no los van a expulsar los dirigentes ni van a perder nada, ya no es el México de la línea o del abuso de poder, eso ya quedó atrás”

“Reitero la disposición del gobierno federal de trabajar en todos los rubros de manera coordinada con el gobierno de Querétaro, eso lo menos que podemos hacer por el bienestar y la pasa de los queretanos y de los mexicanos

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro, dijo que el Congreso de Querétaro refrendará el compromiso se sumar de manera institucional “en lo que favorezca a nuestro país”

Lee también: Guanajuato dice no; rechaza permanencia de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028

Consideró que se ha tratado de desvirtuar el apoyo que las Fuerzas Armadas realizan al país, expuso que también ayudaron a las tareas de vacunación contra el Covid 19, eso no significa que se haya querido militarizar la salud.

"Hay intentado construir un falso discurso acerca de la militarización del país. Hoy no hay un ente más capacitado, más formado, mejor organizado, con una noción de orden, como las Fuerzas Armadas.", declaró López Hernández.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl