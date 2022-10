"No le voy a responder igual", Samuel García contesta a "ataques" de Adán Augusto

El día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante su intervención en el Congreso de Tabasco, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de hipócrita y egoísta por no apoyar la reforma militar.

Ante esa declaración, el gobernador de Nuevo León no quiso quedarse de manos cruzadas y por medio de su cuenta de Twitter le respondió al secretario de Gobernación “No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario, Adán Augusto”.

En la publicación Samuel García trata de evitar confrontaciones y responde de una manera tranquila haciendo alusión a que no piensa responder de la misma manera, lo único que recibirá de él será respeto y sinceridad.

En su tuit, el funcionario de Movimiento Ciudadano escribió “No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí”.

No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario, Adán Augusto: No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. — Samuel García (@samuel_garcias) October 20, 2022



Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización, son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León y para mi país”, respondió el gobernador.

Agregó: “le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León, no son 1,287; son 6 mil 567 de la Fuerza Civil; de policías municipales de la ZMM son 7, 002 y 1,152 policías rurales. En total hay 14 mil 721 elementos de seguridad”.

Adán Augusto critica a Samuel García

El secretario de Gobernación durante su intervención en el Congreso de Tabasco criticó la actuación de los mandatarios de Jalisco y Guanajuato, este último, dijo, que adquirió un centro de vigilancia de millones de pesos, pero que no sirve.

Sus críticas fueron originadas por el tipo de resultados que han dado algunos funcionarios públicos durante su mandato “Desde luego Zacatecas, Michoacán, donde por cierto en Michoacán se está restableciendo ya la paz, de tal manera que en Aguililla, Michoacán, donde no había policías y no se podía entrar ya hoy se respira otro ambiente; ya hay actividades normales y así como estos hemos ido recuperando los municipios en Michoacán, de los cuales 43 municipios no tenían policía municipal”, sostuvo.

López Hernández reiteró su crítica hacia la administración de Samuel García, a quien llamó hipócrita. “Es triste, por ejemplo, lamentable cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo”, apuntó.

Con información de David Carrizales

