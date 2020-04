No hay condiciones para terminar ciclo escolar de forma presencial: rector UAEH

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, dio a conocer que debido a la amenaza que representa para la salud el virus de Covid-19, no hay condiciones para terminar el ciclo escolar enero-junio 2020 de manera presencial.



Señaló que la fase tres amenaza tanto la salud como el desarrollo de la educación, por lo que es necesario enfrentar estos problemas y superarlos.



Dijo que la máxima casa de estudios ha logrado desarrollar infraestructura tecnológica como la plataforma Garza, academias, tutorías y bibliotecas virtuales, que hoy permiten adaptarse a la emergencia sanitaria bajo criterio de equidad y empatía.

Por ello se determinó que la conclusión del semestre sea de manera no presencial el próximo 30 de mayo en todos sus niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado.



A través de un mensaje en redes sociales el rector Adolfo Pontigo Loyola, refirió que para poder recuperar el tiempo necesario para concluir el semestre se hizo una nueva calendarización de actividades académicas, que demanda la suspensión del periodo vacacional, “esto permitirá recuperar el tiempo en beneficio de la educación”.



Además de que se re programará el proceso de selección del periodo julio-diciembre 2020, del 6 al 23 de julio y se aplicará un programa de reforzamiento académico planeado para la regularización de aquellos alumnos que por diversas causas no han podido cumplir con lo que exige la modalidad no presencial, para lo cual se habilitarán las bibliotecas y centros de cómputo con logística sanitaria.



Además se reforzará el centro de atención telefónica y se entregará el título profesional vía electrónica.



“Con ello la satisfacción del esfuerzo que realizan las familias para que los estudiantes puedan alcanzar sus expectativas académicas”, aseveró.

