No hay avances en investigación por asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya aclaró que aún no hay personas detenidas en relación al homicidio del periodista, Luis Enrique Ramírez Ramos, lo que se tiene son dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar, en virtud que no han sido localizados los presuntos homicidas.



Subrayó que la Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de los presuntos asesinos del fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas” y columnista, los cuales se tiene perfectamente identificados, pero se desconoce si estos han logrado huir del Estado.



El ejecutivo estatal, cuestionado sobre la información dada a conocer por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia mañanera, en el sentido que, en el caso del periodista, Luis Enrique Ramírez ya había dos detenidos, respondió que el caso sigue su curso, no se ha logrado la captura de los presuntos responsables.





Rocha Moya declinó hacer comentarios sobre las versiones que en diversas fechas autoridades federales han dado a conocer que se tienen dos personas detenidas, uno de los casos, tuvo lugar en Culiacán, el pasado siete de junio, en un evento oficial, en su discurso, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez, así lo dio a conocer.



La funcionaria en su discurso en el evento “Estrategias de Construcción de Paz, celebrado en el Centro Barrio, de la colonia 21 de marzo, así lo informó, minutos después, corrigió la versión, en el sentido que solo había dos órdenes de aprehensión por ejecutar.



