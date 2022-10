No estamos militarizando el país, afirma Adán Augusto López en su visita al congreso de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- "Se equivocan aquellos que manejan el discurso de que estamos militarizando el país", afirmó en Chiapas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Esto, sostuvo, porque no hay en el país una fuerza de protección tan preparada, capacitada, equipada y ordenada que la Guardia Nacional, la cual estará ahora a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El responsable de la política interna acudió al Congreso local donde explicó a los legisladores los alcances de la reforma que permitirá a las Fuerzas Armadas permanecer en las calles en labores de seguridad hasta 2028.

Enfatizó que tan no es un ejercicio de militarización que “los llamo a la reflexión y les digo que el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas es un civil", se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador; "es decir, que las decisiones en la cadena de mandos la toma él".



Remarcó que el Ejército Mexicano actúa de otra manera, profesional: "Quedaron atrás las oscuras noches del 68, del 70; los episodios que aquí en Chiapas se vivieron en alguna época. Y ahora con el añadido al respeto a nuestras tradiciones indígenas".

Acompañado del mandatario Rutilio Escandón Cadenas, dijo que todos los mexicanos quieren ver es un país con paz, donde las familias estén seguras y sin temor.

Ante los 40 diputados locales y varios federales, así como invitados que acudieron al recinto legislativo, López Hernández señaló que el objetivo es el de una paz duradera en el país.

"Muchos se burlan cuando hablamos de abrazos, no balazos, pero ésa es una hermosa expresión que está diciéndonos todos los días que el Presidente de la República no se equivocó cuando había que ir a buscar las causas y no los efectos y por eso hay programas sociales", aseguró.



El Secretario de Gobernación fue recibido con mariachi, batucada, el baile de los parachicos y música tradicional, por cientos de simpatizantes, muchos de ellos indígenas de diferentes municipios, incluyendo autoridades.

Grupos y representantes de pueblos originarios de diferentes regiones de Chiapas aguardaban a López Hernández a la entrada de Congreso, donde fue recibido al grito de "¡Presidente! ¡Presidente!", "Adán vamos contigo!" y con mantas y pancartas de respaldo: "Chiapas va con #Adán", "Adán va", "Con la fuerza de los pueblos indígenas consolidamos con Adán", "Sí podemos con Adán", "Que siga la transformación".

Antes de su ingreso al recinto legislativo, tzotziles del municipio de Chenalhó realizaron al Secretario de Gobernación un ritual de limpia con incienso y albahaca.

Le entregaron el bastón de mando y lo vistieron con el chuj (traje de la lana) y el sombrero característico del pueblo tzotzil.

Al término del acto y acompañado de Escandón Cadenas, Adán Augusto López se retiró en medio de vítores y expresiones de apoyo.

Se dirigió al Palacio de Gobierno al ritmo de música de viento y de mariachi y con los acordes de "Caminos de Michoacán" y "Flor de Capomo".

