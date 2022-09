Murat llama a sociedad mexicana a despertar

Oaxaca de Juárez.— Sin diálogo y sin inclusión no puede haber crecimiento económico ni crear nuevas condiciones para elevar el bienestar de la población, advirtió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien llamó a la sociedad mexicana a despertar al imperio de la ley, la justicia social, la libertad de expresión y propuso una reingeniería en el sistema penal para que los delincuentes no evadan la ley y no haya más inocentes en las cárceles.

Además, consideró que el gran desafío que enfrenta México es crecer y en la actualidad hay tres “P” para lograrlo: personas, productividad y planeta. Aseguró que la situación mundial y nacional demanda cumplir con los siguientes conceptos: crear, crecer y construir. También planteó aprovechar todas las oportunidades para generar un nuevo motor de crecimiento mediante el desarrollo regional.

El mandatario explicó que para crear y construir se requiere diálogo, porque en la democracia no hay atajos, el diálogo es para proponer y escuchar, no descalificar, porque “hay un México que exige respeto a la dignidad y está dispuesto a morir por ella”, dijo en su participación como orador en la conferencia de los 300 Líderes.

En su mensaje llamó a la sociedad mexicana a despertar. “Nos proponemos buscar a ese México que tenemos dormido”, que despierte al imperio de ley, la justicia social; “a ese México de resultados verificables, medibles en el ejercicio de un gobierno”. Un México plural que tenga disenso respetuoso y en el que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, pero que en el centro de todo estén los ciudadanos.

Sobre la reingeniería del Sistema Penal, Murat Hinojosa preguntó si hay policías capacitados, equipados y con sistemas de inteligencia que funcionan. También planteó: “¿Es eficaz cuando tenemos juezas y jueces que interpretan la ley de manera correcta, pero 48 horas después salga el delincuente que fue detenido con drogas o con armas largas?”.

Y dio respuesta a las interrogantes: “Hay que traer al centro a las víctimas porque hoy hay una gran deuda con las víctimas del delito, por eso vale la pena ir más allá de si vale la pena abrir la conversación en el tema de Constitución y de las leyes para que los delincuentes ya no evadan las leyes, para que no haya más inocentes en las cárceles”.

En relación con el desafío que tiene México de crecer, el mandatario afirmó que para ello se requiere enfrentar la pobreza, la desigualdad, las asimetrías de México, además, dijo, el crecimiento debe respetar el medio ambiente y que se le vea como motor, no como un obstáculo.