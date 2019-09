Mujer regala chilaquiles en recuerdo a héroes del S-19

Jojulta, Morelos – Una mujer vende comida durante todo el año pero el pasado 19 de septiembre decidió regalar chilaquiles, en recuerdo de las personas que acudieron a su municipio a ofrecer ayuda para contrarrestar los estragos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“Hoy chilaquiles gratis en recuerdo a toda la República que vinieron ayudarnos. Dios los Bendiga. Gracias”, se lee en el letrero que cuelga del carrito de comida que le pertenece a la señora. La imagen fue captada y difundida por Jazmín Ríos, quien en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, dijo haberse sentido enormemente conmovida ante este gesto.

“La señora suele tener su carrito cerca de donde yo trabajo y a una compañera le gusta mucho su comida, así que le fui a comprar un taco y cuando llegué, vi el letrero”, comentó la joven de 26 años a quien la comerciante obsequió unos chilaquiles y explicó que es importante no olvidar a las personas que los fueron a auxiliar en los momentos posteriores al siniestro.

“Cuando me dio los chilaquiles, me entró mucha nostalgia, y cuando subí la foto a Facebook me entró más sentimiento y me puse a llorar con mis compañeros” admitió Yazmín.

La joven morelense recordó que hubo muchas personas que acudieron de fuera del municipio y del estado a quitar escombros y entregar víveres, por lo que dijo estar de acuerdo con lo expuesto por la vendedora de tacos y chilaquiles, la cual también le externó, que aunque las personas que los ayudaron son personas que ellos no conocen, y que tampoco los conocen a ellos, “se tomaron el tiempo y dinero para ayudar, y eso hay que agradecerse”.

La publicación de Yazmín ya ha sido compartida por más de 2 mil personas, y en los comentarios, algunos cibernautas que dicen conocer a la mujer, afirman que ella fue una de las afectadas por el movimiento telúrico de hace dos años.

rmlgv