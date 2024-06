Dzidzantún, Yucatán.- La madrugada de este viernes, una joven con síndrome de Down perdió la vida, luego de quedar atrapada por el fuego que consumió su vivienda, ubicada en la calle 18 por 23 y 25 de este municipio del centro del Estado.

Los vecinos se alertaron al ver una espesa humareda que salía de la casa del señor Luis Chin, de 75 años de edad, por lo que acudieron en su ayuda logrando su rescate y a una mujer que lo cuida de nombre Imelda Cortés de 64 años. Sin embargo, no pudieron hacer lo mismo con su hija de nombre Ali C. C., de 23 años, debido a que las llamas envolvieron el predio en cuestión de minutos.

Con cubetas de agua y bombas de aspersores, vecinos y elementos de la Policía de Dzidzantún, que llegaron al predio, trataron de apagar el fuego.

Lee también Rescatan a 4 niños y 2 mujeres tras quedar atrapados en un incendio de una vivienda en Naucalpan

Minutos más tarde arribó el H Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales lograron controlar y sofocar las llamas, y los primeros reportes indican que el fuego se inició por un cortocircuito.

Los dos adultos mayores rescatados fueron trasladados por ambulancias a hospitales de Mérida para su atención. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr