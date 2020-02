Movimiento UAEH pide a la SEP investigar casos de violencia

El movimiento UAEH sin acoso hizo un llamado a la Secretaría de educación federal y local a intervenir para atender y erradicar los casos de hostigamiento y acoso sexual, ante la falta de interés de las autoridades universitarias.



Ayer, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local de Hidalgo, María Luisa Pérez Perrusquia, exigió que la máxima casa de estudios de a conoce los casos de acoso que se registran al interior de la universidad, así como las acciones que se han emprendido para erradicar y castigar a los agresores.



Sin embargo, la también diputada de Morena ligada al grupo Universidad, Corina Martínez, intentó defender a la UAEH, al aseverar que no hay casos denunciados ante la Defensoría Universitaria, la legisladora dijo que algunos hechos se mencionan pero no hay denuncias interpuestas.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el movimiento UAEH sin acoso que surgió en redes sociales, para denunciar agresiones sexuales a las estudiantes, derivado de ello se recibieron 25 denuncias, entre el 15 de agosto y el 1 de noviembre de 2019, de las cuales dos se han sido llevadas ante el Defensor Universitario, lo cual señalan demuestra el error de la diputada Corina Martínez.



El resto de las denuncias no han sido oficializadas por temor a la re victimización lo cuál es la causa principal del silencio de las víctimas señalan.

Acusaron también que en la máxima casa de estudios no existen mecanismos y mucho menos protocolos eficientes para asesorar y orientar a quienes han sufrido hostigamiento y acoso sexual o violencia de género, en sus diversas modalidades.



Aseveraron que esto ocasiona a que gran parte de los casos no llegue a las autoridades. En una encuesta digital que realizaron hace unos meses, el 61.3% de las muestras se reconoció como víctima de acoso y hostigamiento, el 89.9% no realizó una denuncia formal ante el Defensor Universitario o alguna otra autoridad y el 40.9% dijo tener miedo para denunciar.