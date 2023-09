Con la meta de beneficiar a las y los adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables y olvidadas de Cancún, un grupo de motociclistas realizará mañana la 3ra. edición de la “Rodada con Causa, Dona con Amor, Súbete a mi Moto”, en el Parque de las Palapas de esta ciudad.

En el sitio se instalará un centro de acopio, habrá exhibición de motocicletas y una tertulia amenizada con bandas musicales.

Con el lema de “tu donativo marca la diferencia en una vida digna para los adultos mayores”, se recibirán en ese centro de acopio, artículos de primera necesidad, como medicinas, pañales, ropa y calzado, alimentos, equipos de rehabilitación como andaderas y otros insumos, desde las 15 horas.

Lee también VIDEO: Pederasta Succar Kuri regresa a penal de Cancún

La rodada iniciará a partir de las 17 horas, partiendo de Las Palapas, con un ejército de motocicletas desfilando sobre la avenida Tulum, hasta retornar a dicho parque, en donde se tocará música en vivo.

El año pasado participaron más de 450 motocicletas conducidas por bikers de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen e incluso Cozumel. Habitantes de la ciudad y patrocinadores lograron conjuntar más de 4 mil productos para las personas mayores de 60 años.

¿Qué es la rodadada “Dona con amor, Súbete a mi moto”?

“Dona con amor, Súbete a mi moto”, es un proyecto ideado y realizado desde hace tres años por Cristina Flores, comunicadora y locutora nacida en Chiapas, quien radica actualmente en Cancún y es integrante de “Amazonas Biker”, un grupo de mujeres motociclistas en esta ciudad.

Este año, la causa encontró eco en la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento de Benito Juárez.

Sin embargo, el evento ha enfrentado retos. Originalmente estuvo programado para el 26 de agosto y, aunque fue suspendido por cuestiones de seguridad, debido a la formación de una tormenta tropical, logró reponerse.

Lee también Se registra sismo en Guerrero; suman 4 temblores hoy en México

Entre los imprevistos, Flores Martínez tuvo que lidiar esta semana con la cancelación –de último momento– de una de las bandas musicales programadas, pero al quite confirmó “Playa Sur”, uno de los grupos de ska y reggae más reconocidos en la escena local.

También encontraron respaldo en la icónica banda de rock urbano, El TRI, que si bien no se presentará este sábado, se sumó a la promoción del evento, con un mensaje en redes sociales para convocar a la participación de la comunidad cancunense.

“Nacimos para rodar, pero también podemos ayudar, hagamos la diferencia. Asiste a nuestra tradicional rodada; motociclistas, ciclistas y todos los que gusten acompañarnos”, se escucha decir al líder de la emblemática banda, Alex Lora.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cristina Flores resalta que quienes donen tendrán oportunidad de elegir la moto que gusten abordar, como copilotos, para ser parte de la rodad

Paty, una adulta mayor que padece cáncer, tiene el anhelo de subirse a la moto y hacer el recorrido, junto con esos hombres y mujeres que rinden culto al mundo biker, identificado por las chaquetas y chalecos de cuero, los guantes, los cascos y la pasión por la aventura y la velocidad a fondo.

“Ella es la imagen en esta edición, porque fue una de las principales impulsoras del evento. Tiene mucha ilusión y me animó mucho para sacarlo adelante. Ella quiere subirse y yo voy a preguntar a los paramédicos y a ver qué nos dicen, por sus condiciones de salud, pero es su anhelo y no se lo quiero quitar.

Lee también Reportan desaparición de César David Choreño Castañeda, directivo de Valeo México en SLP

“Todavía no elige su moto, se la vamos a buscar mañana. Participan desde una itálica de 10 mil pesos, hasta una Harley o una BMW con valor de 700 mil pesos”, expresó.

La también biker, explicó que “Dona con Amor y Súbete a mi moto” es la primera parada de un sueño personal de largo aliento, consistente en recaudar fondos para la construcción de un asilo para las y los adultos mayores de Cancún.

“Lo de la rodada nació como parte de un sueño personal que, si bien no tengo trazado concretamente, sí me gustaría llevar a cabo, quizá conformando una asociación civil o no sé, pero es urgente que Cancún cuente con un asilo gratuito, porque esta población está creciendo.

“Primero queremos que la gente haga conciencia de que todos vamos al mismo lugar; que muchas asociaciones se encausan hacia niños y mujeres, pero no hacia los adultos mayores”, manifestó.

La población más vulnerable

Lo donado en esta jornada será entregado a la Casa Transitoria “Grandes Corazones”, operada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel municipal, que cuenta además con el Club de la Esperanza; la estancia de día, “No Hoch Na” y el Centro de Emprendedores de los Comités de Desarrollo Humano, todos, enfocados en la atención a las personas adultas mayores.

Karla Valeria de la Torre, coordinadora para Personas Adultas Mayores del DIF, recordó que “Grandes Corazones” es una casa transitoria inaugurada por la entonces alcaldesa y actual gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, el 28 de agosto del 2021.

Lee también Huracán "Jova" afectará a estos estados hoy viernes 8 de septiembre 2023

Su finalidad es brindar, solo durante tres meses, alojamiento y atención médica, emocional, psicológica y jurídica a quienes forman parte de esa población vulnerable y se encuentran en condiciones de abandono, maltrato o mendicidad.

La estancia cuenta con capacidad para 30 adultos y adultas mayores dormitorios con baño propio, cocina, cuarto de lavado, áreas comunes, un huerto en donde ellas y ellos se dedican a sus plantas, salones para manualidades, consultorio médico, y 25 colaboradores que trabajan diariamente, durante las 24 horas, divididos en cuatro turnos.

Desde su apertura han recibido a 63 personas, de las cuales 53 han sido colocadas en su núcleo familiar o en el asilo permanente localizado en la ciudad de Chetumal, capital del estado. Actualmente se alojan ahí nueve personas, seis hombres y tres mujeres.

“En Quintana Roo tenemos 119 mil 365 personas mayores de 60 años”, indicó la funcionaria, quien dijo que se prevé que para el 2050 el 80 por ciento de la población sea adulta mayor, conforme a las proyecciones hechas por el sector.

De la Torre Cazarín enfatizó sobre la importancia de recuperar la imagen de respeto, cuidado y amor hacia las personas adultas mayores, fuente de sabiduría, consejos y experiencia, procurando mejorar su calidad de vida, seguridad y felicidad.