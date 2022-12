En los recintos oficiales, la clase política morenista poblana, una mezcolanza de ex priistas, ex perredistas… ex de todo, despiden a su líder político, el gobernador Miguel Barbosa Huerta; en las calles, los ciudadanos de pie ven desde la barandilla un episodio más del infortunio de sus gobernantes, como una tragedia Shakesperiana.

Durante todo el día, en las sedes de los tres poderes del Estado, las exequias y homenajes al exluchador social y férreo opositor de las izquierdas que devino en un gobernador de mano dura, en una entidad donde la estabilidad política lleva años ausente, con vaivenes de partidos, corrientes partidarias y personales, prisiones y sepelios.

Entre aplausos y al grito de “gobernador, gobernador, gobernador, el féretro con los restos del mandatario fue recibido por la mañana de hoy en el recinto legislativo, una vieja casona del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, que ve la tristeza de la esposa del político, Rosario, una mujer que se mantuvo al lado del mandatario, incluso en sus peores momentos.

Barbosa Huerta, días antes de su fallecimiento, con la franqueza y desenfado que le caracterizaba, advertía en un evento público de sus malestares y sus dolores en un mano y un brazo, como un preludio de su fin, del fin de su vida envuelta en enfermedad, con la amputación de uno de sus pies y sus serios problemas de visión, pero también envuelta en su felicidad por gobernar a su estado, un sueño largamente anhelado.

“Para algunos un hombre duro, para quienes lo tratamos un hombre gentil"

En el Congreso, donde hoy sería recibido para rendir su Cuarto Informe de Labores, le dieron el adiós. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, despidió al que calificó como reformista, transformador, incorruptible, decidido, arrojado, valiente, justo y un político y hombre del pueblo y para el pueblo.

“Para algunos un hombre duro, para quienes lo tratamos un hombre gentil, sencillo, generoso y gran amigo, mejor padre de familia y, sobre todo, esposo”, afirmó desde la máxima tribuna del estado.

Barbosa -describió- deja un legado transformador, que significó volver la dignidad a los campesinos, trabajadores y gente del pueblo; recordó que terminó con la discriminación entre la capital y el resto de los municipios, con los privilegios, corrupción y el uso de poder para asuntos personales . “Gobernó con rectitud”, remachó el diputado morenista.

Como una circularidad de la historia, las fechas se enciman en la política estatal: un 13 de diciembre del 2018, la entonces gobernadora electa, la panista Martha Erika Alonso de Moreno Valle tomaba protesta legal; y un 13 de diciembre, pero del 2022, el morenista Barbosa, moría en la Ciudad de México.

Un día después de su muerte, desde el Congreso un llamado a no caer en la incertidumbre, ni en el miedo ni en la zozobra, porque -afirmó el legislador- el Congreso es garante de legalidad.



Foto: Especial

Montan guardia de honor y despiden entre sollozos y tristezas al hombre franco y siempre envuelto en la polémica; todos recuerdan cuando soltó que era “un castigo de Dios” la trágica muerte de la gobernadora en Martha Erika y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ó como cuando se mofaba del Covid-19 al asegurar que se quitaba con un molito y que sólo afectaba a los ricos.

La tragicomedia poblana, va desde el priista Mario Marín Torres, el consentido poblano caído en desgracia y hoy en prisión; del poderoso Rafael Moreno Valle que creó un imperio político a base de destierros, cárcel y persecuciones, que logró que su esposa fuera gobernadora y ambos acabaran muertos en un accidente aéreo.

Y antes de la muerte de Barbosa, el efímero paso del gobernador Tony Gali, un periodo de un año ocho meses sin pena ni gloria; y del gobernador interino, el priista Guillermo Pacheco Pulido, impulsado por el morenismo para permitir la transición previo a elecciones extraordinarias tras la muerte de Martra Erika, que sirvió para lo que hacen mejor los priistas: saquear las arcas, según denunció el propo Barbosa.

Cerca de cuatro años en el poder de Barbosa y hoy tras su ausencia, en los corrillos políticos y cuentas de twitter, la red social preferida de los políticos, empieza la rebatiña política, la pelea por ser gobernador sustituto y, luego, el candidato morenista en el 2024, como una escena de caudillos, valga la distante comparación, revolucionarios… cada quien jalando para sus aguas.

En las calles y en las redes sociales, la división y los odios generados durante varios gobiernos, incluido el de Barbosa, se ven reflejados con mofas, ajustes pendientes, memes, burlas de la muerte ajena, pero también tristeza real por su gobernante. Y finalmente con la vida diaria que sigue y no para en una ciudad en constante movimiento y que ve a sus políticos desde las butacas del teatro.

Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

