Migrantes se suturan labios; acusan violencia

Tapachula.— Más de medio centenar de hombres y mujeres del Viacrucis Migrante se suturaron los labios como medida de presión para que cese la violencia contra ellos y les otorguen sus documentos, luego de dos enfrentamientos con la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM), con saldo de unos 200 extranjeros detenidos y decenas de lesionados.

Unos 600 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala que lograron evadir el cerco de policías federales que buscaban impedir su avance se resguardaron en el poblado Álvaro Obregón.

Desde la mañana del sábado, los migrantes acordaron suturarse los labios cada hora para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que les otorgue los documentos migratorios para que puedan continuar su viaje a Estados Unidos y que cese la violencia y represión contra hombres, mujeres y niños.

Un grupo de 42 hombres iniciaron con el acto de protesta, a la cual se unieron las venezolanas Elizabeth Espinosa y Karen.

Entre lágrimas, Elizabeth contó que hace dos meses abandonó su país y dejó a su hija Sherlyn, de cuatro años, con su madre, para buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

“Trabajaba en un banco, pero el sueldo no alcanza para nada, tuve que dejar a mi hija porque el viaje es muy largo y no sabía a los peligros que me enfrentaba, es un gran sacrificio”, platica.

La mujer afirmó que nunca esperó la violencia con la que fueron tratados por los policías, quienes golpearon hasta a los niños.