Michoacán y Colima en alerta por paso de huracán Blas categoría 1

Michoacán.- Corporaciones de los diferentes cuerpos de auxilio, informaron que permanecen en alerta ante cualquier contingencia que pueda generar el paso del huracán Blas por tierras michoacanas.

Mediante comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que el paso del huracán “Blas” categoría uno, por las costas de Michoacán, originarán lluvias torrenciales en gran parte de la entidad.

Ante la magnitud del meteoro, Protección Civil estatal hizo un llamado a seguir las medidas de prevención y autocuidado.

Afirmó que por el momento que no se han registrado afectaciones mayores; “no obstante se mantienen recorridos permanentes en coordinación con instancias municipales”.

En ese sentido reiteró el llamado, principalmente, a quienes habitan en zonas de riesgo o en las proximidades a cuerpos de agua a extremar precauciones y mantenerse atentos al desarrollo de las condiciones climatológicas.

Lee también: Compañeros rocían alcohol y queman a menor dentro de telesecundaria en Querétaro

Lo anterior, señaló PC, debido a que las lluvias podrían generar deslaves, incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Exhortó a los michoacanos a seguir las indicaciones de las autoridades en materia de protección civil.:

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos.

• Extremar precauciones ante las ráfagas de viento, buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas.

• En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar sus pertenencias.

• Considerar evacuar su hogar si vive en un área que es susceptible a movimientos de ladera.

• Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento.

• Mantenerse alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua.

• Tener a la mano una mochila de emergencia, con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes sellados en bolsas de plástico.

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta eléctrica.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.

Cabe señalar que ante esta situación, Protección Civil estatal mantiene un operativo permanente de monitoreo y vigilancia en todo el territorio estatal a través de sus 10 delegaciones regionales y en coordinación con las autoridades federales y municipales.

Finalmente, recordar que para el reporte de accidentes, situaciones de riesgo y/o afectaciones por los fenómenos naturales, se dispone de la línea telefónica de emergencias 911.

Lee también: Asesinan a 5 integrantes de una familia en Morelia; entre víctimas hay dos menores

Sigue suspensión de clases en Michoacán

Las autoridades educativas de Michoacán, informaron que este jueves y viernes se suspendían las clases presenciales en todo tipo y nivel de escuelas ubicadas en las regiones Costa y Sierra-Costa, debido al paso del huracán Blas.

Indicaron que como una medida preventiva y por las condiciones meteorológicas, se suspenderán las clases presenciales en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Chinicuila y Coahuayana.

Las autoridades instruyeron también a los directivos de los planteles, para que implementen medidas preventivas y evitar inundaciones.

Para ello, dijeron, deberán realizar jornadas de limpieza en coordinación con la comunidad educativa.

Entre otras acciones, pidieron limpiar azoteas, desazolve de las bajadas de agua de lluvia, retirar basura de coladeras, hojas y ramas que pudieran bloquear el drenaje.

Lee también: Mujer logra huir de hombres que la acorralan para agredirla en Querétaro: VIDEO

Asimismo, “actualizar diagnóstico de aquellos árboles que sean de riesgo, tapar los tinacos y aljibes, para no contaminar el agua”, menciona la circular.

El huracán ha generado intensas lluvias, acompañadas de fuertes vientos, en gran parte de la entidad; sin embargo, no se registran daños, ni víctimas, por el momento.

Colima emite alerta por las lluvias torrenciales

La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima emitió una alerta para la población, sobre todo para quienes viven en la franja costera de Armería, Tecomán y Manzanillo, por las lluvias torrenciales que puede generar el huracán “Blas”.

Señaló que en su reporte más reciente la mañana de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el huracán “Blas” ocasionará lluvias torrenciales en Colima, Jalisco y Michoacán, e intensas en Guerrero.

Se prevé que el fenómeno genere lluvias intensas además rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas del estado.

Lee también: Policías de Huauchinango se negaron a salvar de linchamiento a Daniel Picazo: testigo

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhortó a la población a atender los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv